De huldiging van landskampioen PSV in eigen stad Eindhoven is niet helemaal naar wens verlopen. Ondanks dat er een vuurwerkverbod was tijdens de festiviteiten dinsdag, werden er nog dusdanig veel fakkels ontstoken dat er bijna honderd gewonden worden gemeld.

Ondanks het vuurwerkverbod dat gold rond de huldiging van PSV in Eindhoven hebben dinsdag 93 mensen brandwonden opgelopen door fakkels die werden afgestoken. Dit meldt de gemeente woensdag. Volgens de gemeente gaat het om (lichte) eerstegraads brandwonden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

'Alles wordt afgenomen'

'Vuurwerk mag je niet meenemen en ook niet afsteken. Alles wat onder vuurwerk valt, wordt bij de controle afgenomen. Ook andere spullen zijn verboden mee te nemen: alcohol, drugs, glas, blik, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen', meldde de gemeente expliciet op de eigen website voorafgaand aan de huldiging.

Zeventien mensen opgepakt

Toch was al vrij snel duidelijk dat veel mensen zich niet aan het verbod in de binnenstad hielden. Al tijdens de tocht op de platte kar door de stad was er veel rook te zien van de tientallen fakkels die werden afgestoken. Rondom de huldiging van PSV in Eindhoven zijn zeventien mensen aangehouden. Volgens de politie werden zij verspreid over de dag en de avond opgepakt voor onder meer het afsteken van vuurwerk, vernieling, het overtreden van een gebiedsverbod, belediging en mishandeling. Een aantal van hen zit nog vast voor verhoor.

70.000 supporters in de stad

PSV werd dinsdag gehuldigd op het Stadhuisplein, nadat het voor de derde keer op rij landskampioen is geworden. Op andere pleinen in de stad was de huldiging via schermen te volgen. Volgens de gemeente waren er ruim 70.000 supporters naar de Eindhovense binnenstad gekomen om het kampioensfeest te vieren.

'Over het algemeen goed verlopen'

Volgens de gemeente is de dag verder "over het algemeen" goed verlopen en waren er geen grote incidenten. Om ervoor te zorgen dat een dergelijk feest "leuk, gezellig en veilig blijft en dat we rekening houden met elkaar" gaat de gemeente samen met PSV en de organisatie de dag nog evalueren om te kijken wat er een eventuele volgende keer beter kan.