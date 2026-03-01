Vitesse verkent verschillende opties om de vacature van technisch directeur in te vullen en daarbij zijn de namen van Jan Streuer en Ricky van Wolfswinkel nadrukkelijk in beeld gekomen. Volgens De Gelderlander wordt in Arnhem zelfs nagedacht over een constructie waarin beide clubiconen samen verantwoordelijk worden voor het technische beleid.

De functie van technisch directeur is vacant sinds het vertrek van Timo Braasch. In een uitgebreid achtergrondverhaal meldt De Gelderlander dat Vitesse momenteel gesprekken voert met meerdere Nederlandse kandidaten die vrij op de markt zijn. Streuer geldt daarbij als één van de belangrijkste gegadigden. De ervaren bestuurder liet eerder al doorschemeren dat hij er rekening mee hield dat Vitesse zich bij hem zou melden.

De 74-jarige Streuer heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van FC Twente, waar hij een stabiele sportieve basis legde. Komende zomer draagt hij zijn taken definitief over aan Erik ten Hag. Bij Twente begeleidde hij eerder Arnold Bruggink in diens eerste jaren als technisch directeur. Bruggink groeide daarna uit tot eindverantwoordelijke in de Grolsch Veste, maar legde vorig jaar zijn functie neer vanwege fysieke en mentale problemen.

Binnen Vitesse wordt ondertussen ook gekeken naar een duo-oplossing, waarbij Streuer zijn ervaring zou combineren met de inbreng van Van Wolfswinkel. De spits staat momenteel nog onder contract bij FC Twente, maar denkt op 37-jarige leeftijd al na over een volgende stap buiten het veld. Hoe zo’n samenwerking er precies uit zou moeten zien, is nog onduidelijk.