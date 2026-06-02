Robin van Persie lag waarschijnlijk nét iets lekkerder op zijn strandbedje als Dennis te Kloese nog de baas zou zijn in De Kuip. Inmiddels is de situatie totaal veranderd. De nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux gaf tijdens zijn eerste perspraatje namelijk een boodschap af die je op meerdere manieren kon uitleggen. Ineens is de situatie allesbehalve rooskleurig voor Van Persie.

Wie goed luisterde, hoorde eigenlijk maar één ding: Van Persie is allerminst zeker van zijn baan bij Feyenoord. Onder Te Kloese was de trainer onaantastbaar. Ondanks een dramatisch seizoen waarin Feyenoord op grote afstand van de landstitel eindigde, bleef Van Persie stevig in het zadel zitten. De tweede plek was knap, want daardoor spelen ze komend seizoen opnieuw in de Champions League. Maar het voetbal was simpelweg beschamend en Feyenoord-onwaardig, dat liet Rigaux óók meermaals subtiel blijken.

Ruimte tot speculeren

Een nieuwe technisch directeur kan natuurlijk binnenkomen en zeggen: 'Robin is onze man, we gaan samen bouwen'. Klaar. Geen discussie meer mogelijk. Maar dat deed Rigaux niet. In plaats daarvan begon hij over 'grondige analyses' én over dat 'het puntenaantal dat normaliter niet goed genoeg was voor een tweede plek'. Op papier keurige directietaal. In werkelijkheid vooral woorden die de deur wagenwijd openzetten voor een trainerswissel.

Het zou ook totaal niet verrassend zijn als Rigaux straks zijn eigen trainer wil aanstellen. Dat gebeurt overal in het voetbal. Nieuwe bazen willen eigen mensen, eigen ideeën en volledige controle. En eerlijk is eerlijk: er hangen genoeg twijfels rond Van Persie. Raakt hij deze spelersgroep volgend seizoen wél? Kan hij Feyenoord dichter bij PSV brengen? Of staan de Rotterdammers in oktober alweer op negentien punten achterstand? Dat laatste scenario jaagt iedere directie angst aan. Wachten tot het écht fout gaat, kost in de top van de Eredivisie vaak direct je seizoen.

Botsende karakters

Het meest opvallende detail zat misschien nog wel ergens anders. Rigaux liet doorschemeren dat hij een technisch directeur is die graag dicht op het team zit: op het trainingsveld en in de kleedkamer. Laat dat nou precies iets zijn waar Van Persie over het algemeen niet van houdt. Hij wil zijn eigen keuzes maken en staat lang niet altijd open voor feedback van naasten. Als Rigaux daadwerkelijk heeft besloten om niet verder te willen met Van Persie, dan gaat hij hem écht niet eerst wekenlang dagelijks op het trainingsveld om zich heen dulden. Zo werkt het voetbal niet.

Conclusie lijkt duidelijk

Rigaux probeerde diplomatiek over te komen, maar achter die nette woorden zat een harde boodschap verstopt. Van Persie is niet meer onaantastbaar bij Feyenoord. Sterker nog: na dit persmoment lijkt het eerder alsof zijn vertrek al voorzichtig wordt voorbereid. En dat maakt één ding pijnlijk duidelijk voor de trainer van Feyenoord: het strandbed op zijn zonvakantie ligt ineens een stuk minder lekker.

