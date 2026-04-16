Hij speelde met Oranje op het WK van 2014 names Oranje en werd drie jaar later met Feyenoord landskampioen, maar sinds donderdag is Terence Kongolo niet langer meer profvoetballer. Dat maakt de 32-jarige verdediger bekend via Instagram.

"Vandaag dringt het eindelijk tot me door, de reis is voorbij", schrijft Kongolo op zijn Instagram. "Allereerst wil ik alle eer aan God geven, want wat begon als een kinderdroom is uitgegroeid tot een van de beste reizen van mijn leven en een carrière waar ik alleen maar dankbaar voor kan zijn. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat het mooie spel me heeft geleerd."

Hij somt vervolgens allerlei hoogtepunten uit zijn carrière op. Kongolo won in 2011 met het jeugdteam van Oranje het EK onder 17 en mocht een jaar later debuteren in het eerste van Feyenoord onder Ronald Koeman. "Ik zal die adrenalinekick en het gevoel in mijn buik vergeten. Op 18-jarige leeftijd daar staan in De Kuip."

Kongolo maakte dusdanig veel indruk dat hij twee jaar later door Louis van Gaal zelfs werd meegenomen naar het WK in Brazilië. De verdediger mocht in de groepsfase tegen Chili spelen en dat bleek uiteindelijk één van zijn vier interlands. "Ik heb die zomer zoveel geleerd. Ik was nog maar 20 jaar oud en speelde mijn eerste WK tegen enkele legendes. We kwamen net tekort om de finale te bereriken. Ik herinner me die zomer alsof het gisteren was."

Blessureleed zat Kongolo dwars

De verdediger werd in 2017 uiteindelijk kampioen met Feyenoord en maakte toen een miljoenentransfer naar AS Monaco. Hij leek een grote toekomst tegemoet te gaan, maar mede door veel blessureleed kwam zijn belofte er nooit helemaal uit.

Kongolo speelde later nog voor Huddersfield Town, Fulham, Le Havre en Rapid Wien in het buitenland en keerde in 2024 terug in de Eredivisie bij NAC Breda. Daar werd zijn contract afgelopen winter ontbonden nadat hij uit de selectie was gezet. Kongolo tekende twee maanden terug nog bij FC Iberia in Georgië, maar dat avontuur heeft dus niet lang geduurd.