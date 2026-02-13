Voor de laatste keer heeft Max Verstappen in Bahrein nog één keer flink wat meters gemaakt voordat hij het luchtruim koos. De wereldkampioen werkte in de ochtendsessie van de derde testdag 61 rondes af en noteerde de derde tijd. Kort daarna stapte hij in zijn privéjet om huiswaarts te keren.

De snelste tijd van de ochtend kwam op naam van George Russell, terwijl ook Lewis Hamilton sneller was dan de Nederlander. Russel was bovendien het meest productief met 78 ronden. Toch zeggen rondetijden tijdens de testdagen lang niet alles. Teams werken vooral verschillende programma's af, testen brandstofniveaus en experimenteren met afstellingen.

Veel kilometers gemaakt

Verstappen had eerder deze week al een stevige basis gelegd. Op de eerste testdag reed hij zowel de ochtend- als middagsessie en kwam hij tot maar liefst 136 rondes. Daarmee verzamelde Red Bull direct veel waardevolle data over de nieuwe RB22.

Donderdag was het de beurt aan teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman neemt ook vrijdagmiddag het stuur weer over, waardoor Verstappen zijn testwerk er al vroeg op had zitten. De keuze om hem alleen in de ochtendsessie te laten rijden past in de planning van het team, dat de rijtijd zo eerlijk mogelijk wil verdelen. Zodoende kon Verstappen alweer naar huis vliegen om de batterij weer op te laden.

Focus op het grotere plaatje

De testdagen op het Bahrain International Circuit zijn cruciaal in aanloop naar het nieuwe seizoen. Volgende week staan er nog drie testsessies op het programma op hetzelfde circuit. Daar kunnen teams de laatste aanpassingen doorvoeren voordat het kampioenschap daadwerkelijk van start gaat op zondag 8 maart in Melbourne, Australië.

Voor Verstappen zit de intensieve testweek er voorlopig op. Met bijna tweehonderd rondes in de benen heeft hij een eerste indruk van de nieuwe auto gekregen. Opvallend genoeg klonk de Nederlander tussendoor minder enthousiast over de richting van de sport. Verstappen uitte deze week stevige kritiek op de nieuwe regelgeving en noemde de aangepaste wagens zelfs 'niet Formule 1-waardig'. Volgens hem zijn coureurs te veel bezig met managen en sparen. Het voedde opnieuw de discussie over zijn toekomst in de sport, aangezien hij eerder al aangaf niet per se tot ver in zijn dertiger jaren door te willen gaan in de Formule 1.