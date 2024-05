Acteerdebuut Lewis Hamilton in film met Brad Pitt wordt prijzig verhaal: 'Apex' kost honderden miljoenen

De Formule 1-film waar Lewis Hamilton en Brad Pitt al jaren aan werken, gaat één van de duurste films ooit worden. De zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autoracesport liep eerder een rol in een Top Gear-film mis, maar zijn Hollywood-debuut lijkt nu echt aanstaande.

De 58-jarige Pitt speelt in de film de met titel Apex de rol van een voormalig coureur, die uit zijn pensioen komt om een jong talent te helpen. Er werd onder meer gefilmd bij de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het 2023-seizoen. In 2024 zal er bij meerdere races gefilmd worden.

Een van de duurste films ooit

Naar schatting kost de film zo'n 300 miljoen dollar (ongeveer 280 miljoen euro) om te maken. Dat is evenveel als bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean: At World's End en Star Wars: The Last Jedi. Die films staan op een gedeelde twaalfde plek op de lijst van kostbaarste films. De duurste ooit gemaakt is Star Wars: The Force Awakens, met zo'n 450 miljoen dollar (ongeveer 420 miljoen euro).

The Sun stelt dat de kosten onder meer zitten in de lessen en de tijd die de acteurs nodig hebben om veilig én snel in een race-auto te rijden. Een andere reden dat de film zo duur is, is omdat de coronaperiode roet in het eten gooide. Er waren in die tijd veel minder mogelijkheden om op te nemen, en tijd is geld.

Eerder was Hamilton al wel eens de voice-over bij Cars 3, een animatiefilm. Hij sprak daar de stem in van Cruz Ramirez.