Oud-tennisster schittert in 'sprookjesachtige jurk', ook Lewis Hamilton maakt indruk tussen wereldsterren

Tijdens het iconische en exclusieve Met Gala in New York waren honderden wereldberoemde sterren aanwezig. Vanwege haar opzienbarende outfit wist ook een bijna onherkenbare oud-toptennisster de show te stelen.

Het gaat om de inmiddels 37-jarige Maria Sharapova. De Russische oud-tennisster was aanwezig op het iconische gala, dat elk jaar wordt georganiseerd in New York. Het Met Gala is een van de belangrijkste en exclusieve mode-evenementen ter wereld en daarom sloven alle grote sterren zich flink uit.

Sharapova was geen uitzondering. Ze poseerde uitgebreid voor de aanwezige pers en kreeg complimenten over haar 'sprookjesachtige' jurk. Zelf was ze er ook dolgelukkig mee. "Al mijn sprookjesdromen komen uit op deze ene spectaculaire avond", schrijft de Russin op haar Instagram.

Lewis Hamilton en de zusjes Williams

Ze was trouwens niet de enigste grote tennisster die op het gala aanwezig was. Zo liep ze Serena Williams tegen het lijf en was ook Venus Williams te bewonderen in New York. Ook Formule 1-coureur Lewis Hamilton en basketbalster Angel Reese waren er bij.

Lewis Hamilton op het Met Gala met (links) tv-persoonlijkheid Gayle King en rechts zangeres Janelle Monáe © Getty Images

Wereldsterren

Behalve de (voormalige) topatleten waren ook eindeloos veel sterren uit de showbizz aanwezig. Onder hen Zendaya, Jude Law, Kylie Jenner, Cardi B, Shakira, Ed Sheeran, Dua Lipa en Nicki Minaj.

Zangeres Shakira, ex van oud-voetballer Gerard Piqué. © Getty Images

Tennisicoon met flinke erelijst

Sharapova brak als jonge speelster razendsnel door in de tenniswereld. Toen ze net 17 jaar oud was, won ze in 2004 Wimbledon. Later zou de voormalig nummer één ook de andere drie grandslamtoernooien op haar naam schrijven. In 2020, op 32 jarige leeftijd, stopte ze met tennis, nadat ze jarenlang de best betaalde sportvrouw ter wereld was. Overigens viel ze naast haar tennisprestaties op de baan ook op vanwege haar nogal luide gekreun tijdens wedstrijden.

Dieptepunt door dopingmiddel

In 2016 werd de Russin betrapt op het gebruik van meldonium. Ze werd geschorst en maakte in april 2017 haar rentree, maar werd nooit meer zo goed als ze ooit was. In 2022, twee jaar nadat ze stopte met tennis, was Sharapova moeder van een zoontje.