Lewis Hamilton maakt heftig ritje met topmodel Kendall Jenner: 'Ik bleef hem maar vastpakken'

Op de Grand Prix van Miami kwamen dit jaar wederom veel beroemdheden af. Niet eens zozeer omdat de race ze veel interesseert, maar vooral om gezien te worden. Een van hen was topmodel Kendall Jenner en zij mocht zelfs een ritje maken met Lewis Hamilton.

Hamilton en Jenner worden beide gesponsord door hetzelfde kledingmerk en dus werd besloten om de twee samen een ritje over het circuit te laten maken. Iets dat George Russell, de teamgenoot van Hamilton, al had gedaan met zanger Ed Sheeran. Net als Sheeran stond ook Jenner doodsangsten uit.

George Russell laat zanger Ed Sheeran doodsangsten uitstaan na ritje op circuit Tijdens de race in Miami zijn er altijd veel beroemdheden die komen kijken. De Britse zanger Ed Sheeran dacht even leuk een rondje met George Russell over het circuit te gaan, maar echt blij werd hij er niet van.

'Oh mijn god, ik ga huilen'

Jenner mocht in de auto stappen met Hamilton en de zevenvoudig wereldkampioen besloot om zich niet in te houden met het model naast zich. Jenner schreeuwt het uit in de auto: "Holy f*ck, Lewis!" Dat spoort Hamilton aan om nog een extra rondje te rijden: "Oh mijn god, ik ga huilen."

De Mercedes-coureur gooit er dan nog een paar donuts uit. Jenner klampt zich vervolgens aan hem vast: "Dit is gestoord!" Na afloop vertelt ze dat het geweldig was, maar ook angstaanjagend: "Ik bleef hem maar vastpakken en vragen om te stoppen. Sorry voor het schreeuwen."

Bekijk hieronder het ritje van Hamilton en Jenner.

Speculatie over relatie

De twee kennen elkaar al langer, want Hamilton heeft ook een goede band met Kris Jenner, de moeder van Kendall. In 2015 waren er zelfs speculaties dat de twee een relatie hadden, maar Hamilton ontkende dit en liet weten dat de twee enkel goed bevriend zijn.

'Actief op speciale datingapp': Lewis Hamilton zoekt geluk in de liefde na rampzalige seizoensstart Lewis Hamilton is 2024 rampzalig begonnen. De Mercedes-coureur viel zondag uit in de Grand Prix van Australië en staat na drie races op een schamele acht punten. De Brit verkast na dit seizoen naar Ferrari en het zal dus uitzitten worden voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton heeft momenteel weinig geluk op de baan en zoekt dat dus maar in de liefde.

Hamilton is voor zover bekend op dit moment nog altijd single. In het verleden had hij een relatie met zangeres Nicole Scherzinger. De Brit, die volgend jaar voor Ferrari gaat rijden, werd vorig jaar gelinkt aan de Colombiaanse zangeres Shakira. Hamilton en de ex van oud-voetballer Gerard Pique bleken echter geen koppel.

Met Gala

Hamilton besloot om na de race nog even in de Verenigde Staten en vloog door naar het iconische Met Gala. Ook Jenner en Shakira waren daar overigens aanwezig.

Oud-tennisster schittert in 'sprookjesachtige jurk', ook Lewis Hamilton maakt indruk tussen wereldsterren Tijdens het iconische en exclusieve Met Gala in New York waren honderden wereldberoemde sterren aanwezig. Vanwege haar opzienbarende outfit wist ook een bijna onherkenbare oud-toptennisster de show te stelen.

De Britse Formule 1-coureur was niet de enige sporter die te spotten was op de rode loper. Ook basketbalster Angel Reese en voormalig tennisprof Maria Sharapova lieten zich zien.