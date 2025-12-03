Jos Verstappen is tijdens de GP van Abu Dhabi afwezig en kan dus zoonlief Max Verstappen niet in actie zien tijdens de apotheose van het Formule 1-seizoen. De vader van de Nederlandse topcoureur kijkt vanuit Kenia of Verstappen junior zijn vijfde wereldtitel op rij pakt. In aanloop naar de race spreekt hij vertederende woorden over zijn zoon.

Verstappen senior is er vaak bij als Max moet racen, maar komend weekend in Abu Dhabi niet. Jos moet zelf racen in Kenia, waar hij meedoet aan de iconische rallyrit East African Safari Classic. Die duurt van 5 tot en met 13 december, dus zal Max Verstappen het in Abu Dhabi moeten doen zonder de steun van zijn vader. Maar na de race in Qatar, waarin zijn zoon het gat tot WK-leider Lando Norris verkleinde tot 12 punten, sprak Verstappen senior over zijn zoon.

'Hij blijft gewoon een lieverd'

“Max laat steeds meer zien hoe speciaal hij is. En hij blijft gewoon een lieverd. Meen ik oprecht. Max is heel aangenaam gezelschap. En weet je wat het allerbelangrijkste is: hij staat met twee benen op de grond. Als Max de paddock inloopt, groet hij nog altijd degenen die er tien jaar geleden voor hem waren. Geloof me, er zijn mensen die heel anders door de paddock wandelen… Max is gewoon zichzelf en heel normaal", zegt hij in gesprek met Formule 1.nl.

'Kampioenschap heeft meer leven gekregen'

Volgens de voormalig Formule 1-coureur beseffen mensen nu hoe bijzonder zijn zoon is. "Mede dankzij hem heeft de Formule 1 dit seizoen weer een beetje meer leven gekregen. Want zonder Max zou het kampioenschap toch wat saaier zijn. Nu heeft het iets extra’s, want Max zit erbij." McLaren staat er met Norris en Oscar Piastri veel beter voor dan de Nederlander, maar desondanks denkt Jos dat er bij McLaren 'enige nervositeit' heerst in Abu Dhabi.

'Misschien wel de enige kans'

"Dit is misschien wel de enige kans voor beide coureurs op een wereldtitel. Je weet nooit of je weer in die positie komt, hè. Maar het is zoals Max zegt: je wordt kampioen of je wordt het niet."