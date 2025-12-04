De beslissing in de strijd om de WK-titel in de Formule 1 valt pas tijdens de allerlaatste race van het seizoen. Na de zinderende races in Las Vegas en Qatar volgt komend weekend het einde van het seizoen, traditioneel in Abu Dhabi. Check hier de starttijden voor Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri.

De Formule 1 krijgt een ontknoping waarin drie coureurs in de laatste grand prix van het jaar gaan uitmaken wie de kampioen wordt. Dat zijn regerend kampioen Max Verstappen (Red Bull), de huidige WK-leider Lando Norris (McLaren) en Oscar Piastri (McLaren). Het is vijftien jaar geleden dat meer dan twee coureurs in de strijd waren om de titel in de slotrace in het emiraat Abu Dhabi. Destijds waren er zelfs nog vier kanshebbers en won de Duitser Sebastian Vettel.

Herhaling van 2010?

In 2010 voltrok zich in de slotrace in Abu Dhabi ook een onverwachte climax, mede door verkeerde strategische beslissingen. Fernando Alonso van Ferrari was de leider in de stand en favoriet voor de titel. Hij koos in de slotrace in Abu Dhabi te vroeg voor een bandenwissel, raakte verstrikt in het achterveld en zag Vettel winnen en de titel veroveren. De coureur van Red Bull schakelde met zijn zege niet alleen Alonso uit, maar ook de andere titelkandidaten Mark Webber en Lewis Hamilton.

Tijden GP van Abu Dhabi

Waar er in Qatar nog een sprintrace was en er daarmee extra punten te verdienen waren, eindigt het seizoen komend weekend met een 'normaal' raceweekend. Check hieronder de tijden van de GP van Abu Dhabi in de Nederlandse tijd.



Vrijdag 5 december

Vrije Training 1: 10.30 uur - 11.30 uur

Vrije Training 2: 14.00 uur - 15.00 uur



Zaterdag 6 december

Vrije Training 3: 11.30 uur - 12.30 uur

Kwalificatie: 15.00 uur - 16.00 uur



Zondag 7 december

Race: 14.00 uur

'Ik doe alles wat ik kan'

Verstappen bekeek zijn uitgangspositie na de race in Qatar nuchter. "Ik ga er met alleen maar positieve energie in. Ik doe alles wat ik kan", zei de coureur van Red Bull, die zijn vijfde wereldtitel op rij kan veroveren. Norris zag geen verschil met andere races. "Het is hetzelfde als in elke grand prix. Ik probeer hen te verslaan, zij proberen mij te verslaan."