De Formule 1 krijgt een titelstrijd om van te watertanden. Lando Norris, Max Verstappen én Oscar Piastri kunnen alledrie nog wereldkampioen worden. McLaren heeft dus met twee rijders de beste papieren in huis. De vraag is alleen: krijgen Norris en Piastri dezelfde behandeling?

Na de Grand Prix van Qatar mengde Verstappen zich steviger in de titelstrijd. Door zijn overwinning en slechts een vierde plaats van WK-leider Norris werd het verschil teruggebracht tot 12 in het voordeel van de Brit. Piastri staat weer 4 punten achter de Nederlander. Het zorgt voor de nodige scenario's om rekening mee te houden bij de afsluitende grand prix in Abu Dhabi:

McLaren hakt knoop door over veelbesproken onderwerp

In aanloop naar het geweld op het Yas Marina Circuit deed Andrea Stella, teambaas van McLaren, zijn zegje over de eerlijke kansen van Norris en Piastri. Volgens de Italiaan gelden er geen teamorders. "We hebben nog twee coureurs die wereldkampioen kunnen worden en onze filosofie daarin blijft ongewijzigd: zowel Oscar als Lando mag vol voor zijn kans gaan."

Norris heeft de beste papieren, hij heeft aan een derde plek voldoende. " Ook Oscar maakt nog een goeie kans. We hebben het eerder al gezien in de Formule 1 dat het in dit soort situaties vaak de derde is die de titel over de streep trekt", aldus Stella. Hij wijst daarbij naar 2007, toen Kimi Räikkönen wereldkampioen werd nadat hij als derde de laatste race in ging. Hij versloeg Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

In 2010 was Alonso opnieuw betrokken in een zinderende titelstrijd. De Spanjaard had de beste papieren, maar werd slechts zevende. Dit keer profiteerde Vettel, die derde stond voorafgaand aan de laatste grand prix.

Eerlijke kansen voor Piastri