Alex Albon slaat alle interesse af en tekent bij Williams: 'Podiums en kampioenschappen halen'

Alexander Albon blijft tot ver na 2025 bij Williams rijden. De Thaise Formule 1-coureur heeft zijn contract bij de Britse renstal verlengd. Albon maakte, vooral vorig seizoen, indruk bij Williams. Dat leverde hem ook al veel interesse op.

Maar toch kiest Albon ervoor om bij Williams te blijven. Zijn naam werd al genoemd als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes en als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull als vervanger van Sergio Perez. Toch voelt Albon zich meer senang om te blijven waar hij zit.

Podiums en kampioenschappen

Williams denkt met Albon een coureur in huis te hebben die podiums en zelfs kampioenschappen in de Formule 1 binnen kan harken. Dan bedoelt het team vast in de periode na 2025, als de reglementen van de Formule 1 flink op de schop gaan en teams en coureurs weer veel meer aan elkaar gewaagd zouden moeten zijn.

'Ontwikkelingen doorgemaakt'

"Ik ben extreem blij dat ik bij Williams mag blijven en zal door blijven werken met zoveel talent in het team. Dit is een langetermijnproject waar ik sterk in geloof. De start van dit seizoen is nog niet goed, maar we hebben samen laten zien dat we de afgelopen jaren ook flinke ontwikkelingen hebben doorgemaakt als team", sprak Albon vol trots over zijn contractverlenging.

'Dedicated'

Teambaas James Vowles is blij met het 'uitzonderlijke talent' van Albon. "Dit is een enorme boost in vertrouwen bij Williams. We zijn op de weg terug naar succes. Sinds Alex bij ons zit, heeft hij continu zijn klasse laten zien. Hij presteert onder druk en is dedicated om te presteren bij ons."

Beste positie sinds 2017

Williams was de afgelopen jaren vaak het lelijke eendje op de grid. Wie er ook in de auto's reed, de ploeg eindigde steevast onderin het klassement van de constructeurs. Tot vorig jaar, toen Williams het ineens op de rit leek te hebben en zelfs zevende eindigde, de beste positie van het team sinds 2017.

Matig seizoen

Dit seizoen gaat het nog niet al te best met Williams, maar dat komt vooral door Logan Sargeant. Hij is dit seizoen de sjaak en moest zelfs een keer zijn auto afstaan aan Albon en mocht toen zelf niet racen.