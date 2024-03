Max Verstappen over situatie Logan Sargeant: 'Ik had al in het vliegtuig naar huis gezeten'

Max Verstappen pakte zaterdag pole position voor de GP van Australië en daarmee loopt zijn raceweekend tot nu toe op rolletjes. Dat geldt niet voor Williams-coureur Logan Sargeant, die zijn wagen moest afstaan aan teamgenoot Alexander Albon. Verstappen heeft medelijden met de Amerikaan.

Omdat Albons wagen zo zwaar was beschadigd door een crash tijdens een vrije training, nam het team het besluit om de Thai de rest van het weekend in de auto van Sargeant te laten rijden. Een ontzettend pijnlijke beslissing voor de Amerikaanse coureur, die daardoor helemaal niet in actie zal komen dit weekend.

Daarover zei Sargeant zelf: "Voor mij is dit het moeilijkste moment uit mijn carrière. Het is absoluut niet makkelijk. Ik ben er echter volledig voor het team en zal dit weekend op elke mogelijke manier blijven bijdragen om het maximale uit ons team te halen."

Vliegtuig naar huis

Verstappen voelde mee met de situatie van de Williams-coureur, maar liet ook blijken dat hij niet zo aardig zou zijn geweest voor het team als hem hetzelfde zou zijn overkomen. "Ik ben natuurlijk niet in die positie, maar dan zat ik nu al in het vliegtuig naar huis."

"Als mij dat zou gebeuren zou ik die van mij ook helemaal plat rijden, kan niemand rijden", zei hij met een lach volgens het AD. "Maar in mijn situatie gaat dat natuurlijk écht niet gebeuren, wat denk ik ook logisch is."