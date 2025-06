‘Alle begrip’ voor Max Verstappen na uitstapje: ‘Geen hoestende mensen om je heen’

Max Verstappen bracht afgelopen weekend een bezoek aan zijn familie in Limburg. Omdat hij in Monaco woont, reisde hij met zijn privéjet. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het onderwerp privéjets voor topsporters.

Hoog legt Van As de stelling voor: “Een privéjet geeft je als topsporter enorm veel voordelen, ook op sportief vlak.” “Eens”, antwoordt Van As. “Wij gingen natuurlijk ook altijd met de privéjet”, zegt ze sarcastisch. “Dat was lekker, man”, vult Hoog lachend aan.

De jet van Max Verstappen

“Het gaat in dit geval over Max Verstappen, die zijn privéjet regelmatig gebruikt. Hij kan het zich veroorloven, en ik geef hem groot gelijk. Je wint er tijd mee, komt uitgerust aan en hebt minder kans om ziek te worden”, legt Van As uit.

“Mercedes-coureur George Russell zei onlangs dat hij ook wel een privéjet zou willen. Toen dacht ik: ‘Maar jij kunt er toch ook gewoon eentje gebruiken? Je hoeft er niet per se eentje te kopen; je kunt er ook één huren. Daar heeft hij volgens mij genoeg geld voor”, zegt Van As.

Veel vliegen in Formule 1

“Zeker in de Formule 1, waar ze zoveel moeten vliegen. Ik begrijp het wel dat je daar gebruik van maakt als je het geld hebt”, zegt Hoog. Ze trekt een conclusie: “Dus eigenlijk geldt: hoe rijker, hoe meer kans op succes?”

Van As nuanceert: “Uhm… Nou, ik weet niet of het zo zwart-wit is, maar het heeft zeker voordelen. Je kunt die jetlag beter verwerken, lekker slapen in het vliegtuig, je hebt beter eten, geen mensen om je heen die lopen te hoesten of te kuchen, geen vieze wc waar iedereen op gaat. Kortom, minder risico om ziek te worden.”

Nog meer voordelen

Ze vervolgt: “Bovendien word je als bekende sporter in een vliegtuig meteen herkend.” Hoog vult aan: “Zelfs in businessclass zit je niet echt chill als je Max Verstappen bent.”

“Ik denk niet dat je wordt lastiggevallen, maar je weet dat er altijd veel op je gelet wordt en mensen naar je kijken. In je eigen vliegtuig kun je gewoon onderuitgezakt zitten, in je blote kont, wat je maar wilt”, vult Van As aan.

Beluister de podcast

In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz, de Nations League én de Hockey Pro League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: