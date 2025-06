Formule 1-coureur Lando Norris doet opmerkelijke bekentenis: 'Dat vond ik echt tijdsverspilling'

Tijdens het Grand Prix-weekend van Emilia-Romagna onthulde Lando Norris dat hij minder actief is op sociale media om zich beter te kunnen concentreren op zijn prestaties op de baan.

Deze beslissing van de Britse coureur komt vooral door zijn mindere vorm in de kwalificaties, wat leidde tot zwakkere resultaten in de races. Deze stap lijkt zijn vruchten af te werpen, aangezien Norris de belangrijkste kwalificatie van het seizoen in Monaco won en een week later als tweede startte in Spanje, waar hij veel dichter bij zijn teamgenoot Oscar Piastri zat dan daarvoor.

Voormalig wereldkampioen geeft Lando Norris opmerkelijk advies: 'Hij heeft een psycholoog nodig' Lando Norris staat onder druk in de titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri. Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg laat hij het juist op de cruciale momenten afweten. De Duitser vindt dat Norris mentaal sterker moet worden om zijn kampioenskansen te vergroten en adviseert hem daarom om professionele hulp te zoeken.

Veel factoren

Volgens Norris helpt het mindere gebruik van sociale media hem inderdaad om zich beter te concentreren en sterker te zijn in de kwalificaties, maar hij weet zelf niet precies hoeveel. Volgens de McLaren-coureur zijn er veel factoren die bijdragen aan de verbetering van zijn kwalificatievorm, maar één daarvan is zeker zijn verminderde aanwezigheid op sociale media.

Nieuwe liefde Lando Norris betekent slecht nieuws voor vriendin van Max Verstappen Kelly Piquet beviel eind april van dochter Lily en dat was haar eerste kindje samen met Max Verstappen. De Braziliaanse vriendin van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam daardoor nog meer in de spotlights te staan. Opvallend genoeg raakte ze kort daarna haar status als populairste partner van een F1-coureur kwijt en inmiddels staat ze op dat vlak zelfs op de derde plek.

'Onmogelijk te zeggen'

“Het is onmogelijk om te zeggen hoeveel. Ik heb nog steeds mijn profielen, ik plaats nog steeds berichten, enzovoort. Ik gebruik ze nog steeds om met mijn vrienden te praten en contact te houden met mensen, dat is alles. Ik ben erg blij, want ik denk dat het tijdverspilling was. Ik heb betere dingen om me op te focussen en te verbeteren."

'Blij om er afstand van te nemen'

De jonge Engelsman hoopt met zijn verbeterde focus de weg naar boven in de WK-stand weer in te zetten. De laatste races ziet het er goed uit en komend weekend wacht de GP van Canada. "Er zijn veel factoren die samenkomen om tot een dag als die in Monaco te leiden. Maar ik kan zeker zeggen dat dit er een van is. Dus ik ben tevreden. Iedereen kan doen wat hij wil, maar voor mij ben ik blij om er wat afstand van te nemen," legde Norris uit.