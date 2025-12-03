Het Formule 1-seizoen komt tot een enorme climax tijdens de laatste race in Abu Dhabi komend weekend. Drie coureurs strijden nog om de wereldtitel, maar Oscar Piastri loopt vanaf de eerste vrije training al achter de feiten aan. De McLaren-coureur wordt uit de auto gehaald door zijn team.

McLaren heeft nog niet voldaan aan de regel dat een rookie tweemaal per jaar ervaring mag opdoen in een Formule 1-auto tijdens een écht onderdeel van het raceweekend. Daardoor moet Piastri noodgedwongen de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi missen. De Australiër maakt plaats voor jongeling Pato O'Ward uit de opleidingsploeg van McLaren. O'Ward is een 26-jarige Mexicaan, die in 2019 kort onderdeel was van het opleidingsteam van Red Bull Racing.

Tweede vrije training voor het eerst

Piastri mist dus noodgedwongen belangrijke 'asfalttijd' in Abu Dhabi en stapt dus pas vrijdagavond (Nederlandse tijd) tijdens de tweede vrije training voor het eerst in zijn auto. Het team en zijn eigen engineer hebben dan wel data van O'Ward gekregen, maar die heeft nog zo weinig Formule 1-ervaring dat hij vooral blij zal zijn als hij Piastri z'n auto snel over het circuit gereden krijgt. Piastri is de huidige nummer drie in het klassement om de wereldtitel in de F1.

WK-stand

De jonge Australiër van McLaren staat vier punten achter op nummer twee Max Verstappen en zestien punten op teamgenoot Lando Norris. De Brit is de favoriet voor de wereldtitel, aangezien hij 'alleen maar' op het podium hoeft te eindigen om het WK binnen te slepen. McLaren is als team wel al weken kampioen bij de constructeurs. Piastri heeft slechte resultaten van zijn concurrenten nodig om zelf nog kampioen te worden.

Blikken op nieuw seizoen

De GP van Abu Dhabi is de laatste race van het seizoen. Vanaf 2026 gaan de auto's veranderen en wordt het seizoen heel anders. Zo verdwijnt het bekende DRS van de auto en krijgen coureurs daarvoor in de plaats een knop die ze zelf in kunnen drukken om inhalen makkelijker te maken. Verstappen krijgt met Isack Hadjar ook een nieuwe teamgenoot in het nieuwe jaar. De Fransman vervangt de tegenvallende Yuki Tsunoda.