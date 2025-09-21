Wie naar de WK-stand in de Formule 1 stand kijkt, zal nog weinig geven voor de kansen van Max Verstappen op zijn vijfde titel op rij, maar toch lijken zijn fans hoop te mogen koesteren. Andrea Stella, teambaas van McLaren, ziet Verstappen namelijk als een serieuze bedreiging na zijn geweldige optreden in de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan.

Verstappen worstelde een groot deel van het jaar met zijn Red Bull en ondertussen hengelden McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris de ene na de andere zege binnen. De viervoudig wereldkampioen won echter met overmacht de GP van Italië en toonde ook zijn klasse tijdens de chaotische kwalificatie in Bakoe. Hij hield het hoofd koel na flink wat onderbrekingen en pakte pole position voor de race.

Dat zorgde voor veel vreugde bij Red Bull, maar bij McLaren stonden de gezichten op onweer. Norris start zondag slechts als zevende en Piastri begint als negende. De Brit verloor veel tijd in zijn allesbepalende rondje toen hij met zijn McLaren de muur raakte. Hem lukte het in ieder geval nog om zijn auto redelijk heel te houden, maar dat was bij Piastri niet het geval. De Australische WK-leider parkeerde de bolide snoeihard in de bandenstapel.

'Verstappen maakt kans op wereldtitel'

Hoewel er nog maar acht races te gaan zijn en Piastri lieft 94 punten voorsprong heeft op Verstappen ziet teambaas Stella de regerend kampioen nog altijd als titelkandidaat. "Ja, dat kun je in hoofdletters opschrijven. We mogen niet vergeten dat hij Max Verstappen is, de afgelopen vier wereldtitels won en in een snelle auto zit. Er zullen races zijn waar McLaren geen competitief voordeel heeft."

Stella denkt dat de gevechten tussen zijn twee coureurs Verstappen ook in de kaart spelen. "Lando en Oscar zitten altijd bij elkaar in de buurt dus zijn gaan elkaar punten afsnoepen. We zijn ons daarvan bewust, maar laten ze met elkaar racen doordat we vinden dat ze het allebei verdienen om hun ambities na te jagen. Verstappen en Red Bull zijn dus zeker in de race om de rijderstitel."

De McLaren-teambaas gelooft ook niet dat het optreden op Monza een uitschieter was voor Verstappen. "Ze hebben daar een nieuwe vloer mee naartoe genomen en hebben misschien hun auto op een andere manier afgesteld. Het kan zijn dat ze iets hebben gevonden en het zou me dan ook niet verbazen dat ze op dezelfde voet verder gaan."

GP Azerbeidzjan

Om nog te mogen dromen van een vijfde wereldtitel zal Verstappen eerst de race in Azerbeidzjan tot een goed einde zien te brengen. Hij start om 13.00 uur (Nederlandse tijd) vanaf pole position.

McLaren heeft overigens de kans om de andere titel, die voor de teams, zondag al binnen te halen. Ze moeten dan negen punten meer pakken dan Ferrari in Bakoe.

Hoewel McLaren er zaterdag een potje van maakte, is dat best mogelijk, want het Italiaanse team beleefde helemaal een dramatische kwalificatie. Charles Leclerc crashte net als Piastri in het laatste gedeelte en begint vanaf plek 10. Lewis Hamilton vloog er in het tweede deel al uit en begint vanaf de twaalfde plek.