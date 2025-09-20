De kwalificatierace in Baku voor de Grand Prix in Azerbeidzjan liep zaterdagmiddag uit in een chaotische race. De race telde liefst zes rode vlaggen en werd tijdelijk stilgelegd vanwege hevige regenval. Uiteindelijk knalde Max Verstappen naar een knappe snelste tijd en start hij dus vooraan tijdens de race van zondag.

Nadat de kwalificatie op tijd van start ging, duurde het nog geen tien minuten voordat de eerste rode vlag tevoorschijn kwam. Alex Albon raakte de vangrail en brak daarbij zijn ophanging. "Ik ben eruit, sorry", klonk de coureur met Thaise en Britse roots teleurgesteld over de boordradio.

Drie rode vlaggen in Q1

Nadat er weer auto's op de baan waren, duurde het nog geen vijf minuten voordat de volgende rode vlag zich liet zien. Nico Hülkenberg botste tegen de muur. Hij overleefde Q1 niet. In de slotseconden van Q1 reed Argentijn Franco Colapinto ook nog eens in de vangrail. Ook Esteban Ocon, Pierre Gasly en Albon kwamen niet verder dan Q1. Verstappen zette de tweede tijd neer achter Lando Norris.

Ook Q2 en Q3 erg chaotisch

Je zou haast denken dat zo'n rommelige Q1 een uitzondering is, maar Q2 was nog geen drie minuten van start voordat er weer een rode vlag aan te pas moest komen. Dit keer was het Ollie Bearman die in de muur terechtkwam. In Q2 klokte Verstappen de snelste tijd: 1.41,255. Teamgenoot Yuki Tsunoda overleefde Q2 ook. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton overleefde Q2 niet.

In Q3 kwam de race wederom stil te liggen. Charles Leclerc zorgde voor de vijfde rode vlag. Alsof dat nog niet genoeg was voor een chaotische kwalificatierace, begon het daarna ook nog eens flink te regenen in Baku. Het werd voor een aantal coureurs, waaronder Verstappen, flink spannend, want met nog zeven minuten op de klok hadden slechts drie coureurs een tijd neergezet.

Race tegen de klok

Toen de auto's eenmaal weer op de baan waren, knalde WK-leider Oscar Piastri ook nog eens in de muur met een zesde rode vlag als gevolg. Toen de coureurs weer groen licht kregen, hadden zij nog enkele minuten om een goede tijd neer te zetten. Maar Verstappen had daar geen enkele moeite mee. Nadat Norris bijna de muur in ging, pakte de Nederlander pole position.

Verstappen start zondag dus vooraan, met vlak achter hem verrassend Carlos Sainz en Liam Lawson. De race in Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur.