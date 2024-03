Audi wil volledige overname van Formule 1-team Sauber

Audi wil Formule 1-team Sauber volledig overnemen en stelt Andreas Seidl aan als de CEO van het Audi F1 Team. In eerste instantie zou 75 procent van het team in Duitse handen komen, maar de autofabrikant wil volledig eigenaar worden.

De afgelopen maanden waren er al geruchten over de toekomst van Audi in de Formule 1, waar nog veel onduidelijkheid over was. Donderdag werd een officiëel statement naar buiten gebracht dat Audi vanaf 2026 alle Sauber-aandelen zal overnemen.

Seidl, de huidige directeur van Sauber en voorheen teambaas van McLaren, wordt "het gezicht van ons toekomstige Formule 1-team", meldt Audi.

Max Verstappen zet indrukwekkende tijd neer tijdens derde vrije training, Zhou Guanyu de muur in Max Verstappen was weer razendsnel in de derde vrije training in Saoedi-Arabië. De Nederlander kon Charles Leclerc en Sergio Pérez achter zich laten. Voor Kick Sauber was het een zware middag, Zhou Guanyu belandde in de muur.

Momenteel bevindt Sauber zich met coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu in de achterhoede van de Formule 1. Tijdens de derde vrije training in Saoedi-Arabië ging Guanyu nog de muur in, nadat hij de controle over zijn auto kwijt raakte.