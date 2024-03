Max Verstappen zet indrukwekkende tijd neer tijdens derde vrije training, Zhou Guanyu de muur in

Max Verstappen was weer razendsnel in de derde vrije training in Saoedi-Arabië. De Nederlander kon Charles Leclerc en Sergio Pérez achter zich laten. Voor Kick Sauber was het een zware middag, Zhou Guanyu belandde in de muur.

Verstappen en Pérez kwamen pas een kwartier na de start op de baan. De Mexicaan reed meteen de snelste tijd van 1:29.562. Hij liet Verstappen daarmee net achter zich in de eerste ronde. De Nederlander wist zijn tijd later te verbeteren naar 1:28.412.

Na 25 minuten op de baan moest Verstappen alweer naar binnen. Hij had mogelijk een plastic fles geraakt met zijn rechtervoorwiel en moest zijn auto daarom laten checken.

Vrije trainingen van GP van Saoedi-Arabië: kijk hier alle hoogtepunten De vrije trainingen voor de GP van Saoedi-Arabië werden gedomineerd door Max Verstappen. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte de snelste tijd op het razendsnelle circuit in Jeddah in de eerste en derde training. Tijdens VT2 werd hij verrast door Fernando Alonso.

In het laatste kwartier was er sprake van een rode vlag. Zhou Guanyu ging de muur in bij bocht acht. Via de boardradio liet hij weten dat hij de auto kwijtraakte, maar wel oké is. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas slaagde er ook niet in om een snelle tijd neer te zetten. Hij werd één na laatste.

Bearman vervangt Sainz

De ogen waren tijdens de derde vrije training ook gericht op de 18-jarige Oliver Bearman die Carlos Sainz verving. De coureur van Ferrari komt dit weekend niet meer in actie vanwege een blindedarmontsteking. Bearman liet zien dat hij goed mee kon met de rest. In een van zijn eerste rondes pakte hij P1 met een tijd van 1:30.277, hij liet Bottas en Hamilton daarmee een halve seconde achter hem.

