Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Singapore, waar het normaal bloedheet is. Dat zou dit weekend zomaar anders kunnen zijn: de weerkenners voorspellen de nodige onweersbuien tijdens de racedagen.

Een paar dingen die belangrijk zijn om te weten: in Singapore kan je in deze tijd van het jaar al binnen tien minuten verbranden op het heetst van de dag. De UV-index haalt dan 13, terwijl het tussen de 30 en 33 graden kan zijn. Niet voor niks verliezen de F1-coureurs kilo's aan lichaamsgewicht tijdens een race. De stapelwolken die met regelmaat boven het circuit ontstaan kunnen uitgroeien tot een onweersbui.

Een belangrijk verschil: de vrije trainingen, kwalificatie en race zijn in de avond, waardoor het iets is afgekoeld. Om 19.00 uur gaat de zon onder in Singapore. In Nederland is het dan 13.00 uur, zes uur eerder. De eerste training op vrijdag en zaterdag beginnen om dat tijdstip.

Elke dag regen

WeerOnline voorspelt dat er op elke dag regen- en onweersbuien zullen plaatsvinden op het Marina Bay Street Circuit. Maar de meeste regenval zal overdag zijn, waardoor alleen de eerste vrije trainingen er last van hebben. De tweede vrije training en de kwalificatie zijn vermoedelijk droog.

Goed nieuws voor Max Verstappen

Op zondag is de regenval het minst hevig, máár bestaat volgens het weermedium wel de kans dat de baan nog nat is als de lichten uit gaan. Dat zou goed nieuws betekenen voor Max Verstappen, die nog wacht op zijn eerste zege in Singapore. De Nederlander staat bekend als 'rain master', omdat hij zijn weg wel weet te vinden op natweerbanden.

Kansje op kampioenschap

Verstappen maakt opeens weer een klein beetje kans op het wereldkampioenschap, wat zijn vijfde titel op rij zou betekenen. De Red Bull-coureur heeft een achterstand van 69 punten op WK-leider Oscar Piastri, maar dat gat was nog véél groter. Door twee zeges op rij - in Italië en Azerbeidzjan - is hij enorm ingelopen op de McLaren-rijder.