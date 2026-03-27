Voor Max Verstappen is het Formule 1-seizoen dramatisch begonnen. Zijn resultaten stellen teleur maar de Nederlander lijkt ook het plezier in de sport te zijn kwijtgeraakt. Dat ziet ook zijn vader Jos. "Met racen heeft het niets van doen."

De viervoudig wereldkampioen werd zesde bij de eerste Grand Prix van het jaar en kwam in China niet eens over de finish. Hij klaagt over zijn Red Bull en de nieuwe F1-reglementen. Jos snapt de kritiek van zijn zoon wel. "Als coureur zou je beloond moeten worden voor je durf en je kwaliteiten. Maar als je nu zo hard mogelijk door een bocht gaat, ga je uiteindelijk over een ronde gezien langzamer. Dan haalt het hele racegevoel weg", zegt hij tegen De Telegraaf.

"Ze zijn alleen maar bezig met het managen van de batterij. Dat maakt het voor een coureur als Max ook moeilijker om het verschil te maken", vervolgt hij. "Maar dat is niet de essentie. Het gaat erom dat je als coureur je talent nauwelijks nog kunt etaleren.”

Chaos

"Naar iemand toe rijden in de slipstream en hem dan proberen uit te remmen om in te halen: dát is waar racen in mijn optiek om draait", legt de huidige rallycoureur uit. "Nu zie je veel inhaalacties al halverwege het rechte stuk, omdat de andere coureur geen energie meer heeft. Sorry, dat heeft niks met een inhaalactie te maken. Wat de Formule 1 hiermee doet, is chaos creëren. En die chaos trekt een bepaalde doelgroep aan. Maar met racen heeft het niets van doen."

Geen plezier en motivatie

Die drastische veranderingen brenge heel wat teweeg bij de 28-jarige Red Bull-coureur. Hij sprak zelf al vaker zijn twijfels uit over zijn toekomst in de Formule 1 als hij er geen plezier meer in heeft. Ook Jos vreest voor de toekomst van zijn zoon. "Je hoort dan ook dat het een kwestie van wennen is, maar ik weet zeker dat Max er geen plezier gaat uithalen op deze manier."

"Natuurlijk probeert hij er altijd het beste van te maken, dat staat er los van. Hij doet er samen met Red Bull alles aan om competitiever te worden. Maar het racen in deze auto’s daagt hem niet uit", aldus de 54-jarige. "Eerlijk gezegd ben ik er wel bang voor dat Max zijn motivatie verliest."

'Ik zie het vrij somber in'

"Het racen in een Formule 1-auto vond hij vroeger het mooiste wat er was. Maar nu zie ik het vrij somber in. Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar ik zie dit met het oog op zijn toekomst wel een probleem worden", besluit hij.