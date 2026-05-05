Formule 1-coureur Lewis Hamilton eindigde tijdens de GP van Miami als zesde, maar later bleek dat hij misschien nog wel hoger had kunnen eindigen. Dat kwam door een moment van contact met Franco Colapinto en daar was de Brit absoluut niet blij mee.

In de eerste ronde kwam Hamilton rond bocht elf naast Colapinto te staan. De Brit wilde zijn Argentijnse concurrent langs de buitenkant inhalen, maar Colapinto liet Hamilton niet passeren. Tot overmaat van ramp vond er ook nog een moment van contact plaats tussen de twee wagens. Door die aanraking liep Hamilton schade op aan zijn wagen die minimaal een halve seconde per ronde minder snel reed.

Middelvinger

Hamilton was dan ook niet blij met Colapinto en de Brit stak met zijn rechterhand een middelvinger op naar zijn collega. Uiteindelijk werd Hamilton dus zesde en Colapinto eindigde als zevende in de GP van Miami. Hamilton zijn teamgenoot Charles Leclerc kreeg uiteindelijk de achtste plaats in de rankings. Hij kreeg een straf van 20 seconden, waardoor Hamilton en Colapinto over de Monegask heen wipten.

De reacties onder de beelden van de boze Hamilton waren echter juist erg positief. Supporters van de Brit zagen eindelijk weer wat vuur in zijn ogen, waardoor het vertrouwen in hem juist groter wordt. "Dit is de Lewis die we willen zien", concludeert een van de supporters op sociale media. "We hebben meer van dit soort moment nodig. Niet alleen van Lewis, maar eigenlijk in het algemeen", zo vertelt een andere fan.

Nobody told me Lewis flipped off Colapinto 😭😭😭 given his composure this is about as mad as he gets lmao, rightly so! pic.twitter.com/N9i3JOAcyT — Stefan⁴⁴ | ステファン (@fortifoursi) May 4, 2026

Max Verstappen

Verstappen kreeg net als Leclerc een straf, maar die van de Nederlander was slechts vijf seconden. Daarom bleef de Nederlander op een vijfde plaats, waardoor hij achteraf gematigd positief was. "Mijn auto rijdt beter, maar alles wat ik over de reglementen heb gezegd geldt nog steeds. Je wordt nog steeds gestraft als je snel door bochten gaat, want dat betekent dat je langzamer op het rechte stuk gaat en dat is nog steeds niet hoe ik het graag zie", zo concludeert Verstappen na de gewijzigde regelgeving van dit seizoen.