George Russell deed vrijdag niet mee tijdens de eerste vrije training in Mexico, maar hij was wel aanwezig. De Brit van Mercedes zat met een wel heel opvallende vermomming op de tribune om naar zijn team te kijken.

Russell staat met ingang van de Grand Prix in Mexico vierde in het WK-klassement achter Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. De Brit van Mercedes besloot om niet van start te gaan tijdens de eerste vrije training in Midden-Amerika. Russell gaf zijn stoeltje voor VT1 over aan testcoureur Frederik Vesti. Sinds dit jaar geldt de regel dat elke coureur minimaal twee keer in het seizoen zijn stoeltje kort moet afstaan aan een testcoureur. Russell zat tijdens de tweede vrije training wel weer in zijn wagen.

Lucha Libre

Russell was tijdens de eerste vrije training wel aanwezig op de tribune van de vrije training van Mexico. Om niet herkend te worden droeg hij een speciaal Lucha Libre masker. Het masker wordt gedragen door de Lucha Libre-worstelaars, een traditionele sport in Mexico. Russell werd door bijna niemand herkend en daardoor kon hij in alle rust naar de resultaten van Vesti kijken.

"Ik heb al jaren geen Formule 1-auto's op de baan gekeken. Dus ik heb een manier gevonden om de tribunes op te sneaken terwijl niemand me herkende", zet Russell bij een foto van zichzelf in het Lucha Libre-masker langs de baan van de Mexicaanse GP. Vesti eindigde uiteindelijk als veertiende op de ranglijst van de eerste vrije training. Vervolgens kwam Russell zelf als zesde over de finish in VT2.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

Vrije training Mexico

Tijdens de tweede vrije training in Mexico was Max Verstappen de snelste. Zaterdag vindt om 19:30 uur de derde vrije training plaats in Mexico stad en om 23:00 uur Nederlandse tijd wordt de kwalificatie verreden. Vervolgens gaan om 21:00 uur de coureurs van start voor de daadwerkelijke race van de GP in Mexico. Vorig jaar pakte Carlos Sainz namens toen nog Ferrari de zege in Mexico. De drie jaren daarvoor won Verstappen de race.