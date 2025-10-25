De titelkansen van Max Verstappen zijn weer volop in leven, na enkele superraces op rij. Hij keek voor de zomerstop tegen een onoverbrugbare achterstand aan, maar bij McLaren kwam er zand in de motor. Bij de start van de Grand Prix van Mexico deelde Verstappen weer een 'tikje' uit.

Hij werd namelijk eerste in zijn eerste vrije training die hij mocht rijden. Dat gebeurde vrijdagnacht (Nederlandse tijd) in VT2. Verstappen stuurde zijn RB21 - die de nodige upgrades heeft gehad - naar een tijd van 1.17,392. Ferrari-coureur Charles Leclerc werd tweede, gevolgd door Kimi Antonelli van Mercedes.

WK-leider Oscar Piastri was nergens te bekennen en eindigde op bijna een seconde van Verstappen op een twaalfde plek. Teamgenoot Lando Norris werd vierde.

Spanning in titelstrijd helemaal terug

Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en gelooft weer in zijn kansen op een vijfde titel. Piastri leidt met 246 punten, 14 meer dan teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen. Er zijn nog vijf grands prix en twee sprintraces te gaan dit seizoen.

Verstappen staat auto af in VT1

Het beeld tijdens de eerste training was heel anders. Liefst negen zogenoemde rookies kwamen in actie in de eerste sessie op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez van Mexico-Stad. Zij namen de plek in van de vaste rijders, omdat alle Formule 1-teams verplicht zijn een aantal keren per seizoen een jong talent te laten proeven van de Formule 1.

Lindblad was de beste van de rookies (zesde) en wist ook nog eens de auto van Verstappen heel te houden. Dat was van belang, omdat Red Bull updates heeft doorgevoerd aan de auto van de viervoudige wereldkampioen. Vooral aan de vloer van de auto zijn verbeteringen aangebracht.