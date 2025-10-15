Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes zal in 2026 definitief niet gebeuren. De Formule 1-renstal heeft de line-up voor het volgende seizoen bekendgemaakt. Mercedes houdt vast aan George Russell en Kimi Antonelli.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder aan met Verstappen te hebben gesproken. Hij vond het niet meer dan normaal om met een viervoudig wereldkampioen in gesprek te gaan over zijn toekomst. Nu al even duidelijk is dat de Nederlander voorlopig bij Red Bull Racing blijft, schakelde Mercedes weer door naar de eigen coureurs.

Antonelli debuteert dit seizoen in de Formule 1 en staat zevende in de WK-stand met 77 punten. Teamgenoot George Russell doet het een stuk beter: vierde met 237 punten. De Brit won de afgelopen grand prix in Singapore en werd een race eerder tweede in Azerbeidzjan. Eerder dit seizoen schreef Russell ook al de Grand Prix van Canada op zijn naam.

Topteams presenteren hun line-ups

Daarmee is Mercedes het volgende topteam dat de line-up voor het nieuwe seizoen compleet heeft. McLaren (Oscar Piastri en Lando Norris) en Ferrari (Charles Leclerc en Lewis Hamilton) houden ook vast aan de huidige coureurs. Bij Red Bull is de tweede coureur naast Verstappen nog niet bekend.

Grand Prix van de Verenigde Staten

De Mercedes-coureurs, Verstappen en alle andere rijders maken zich op voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zaterdag staat de sprintrace op het programma in Austin, Texas, een dag later volgt de echte race.

Er staan nog zes grands prix op het programma dit seizoen. Mercedes (325 punten) strijdt met Ferrari (298) en Red Bull (280) om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. De nummer één is niet meer in te halen: McLaren veroverde de constructeurstitel tijdens de warme race in Singapore.