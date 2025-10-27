Red Bull zou na de Grand Prix van Mexico bekendmaken wie er in 2026 naast Max Verstappen komt te rijden. Maar het Formule 1-team heeft besloten die beslissing uit te stellen, omdat de Nederlander nog volop in gevecht is om de wereldtitel. Alle focus gaat nu daar naartoe.

Red Bull neemt pas aan het einde van het seizoen een besluit over wie in 2026 de tweede rijder is naast Max Verstappen. Topadviseur Helmut Marko en teambaas Laurent Mekies zeiden na de Grand Prix van Mexico dat het team geen haast heeft en rond de laatste race in Abu Dhabi de definitieve keuze maakt. "We hebben het besluit uitgesteld, omdat we ons volledig willen richten op het kampioenschap", zei Marko tegen platform motorsport.com.

Mekies viel Marko bij. "We willen wat meer de tijd nemen voordat we een definitief besluit nemen. Er is geen haast. Op dit moment zien we dat Yuki Tsunoda stappen maakt en dat ook de andere gegadigden voor het tweede stoeltje progressie tonen."

Kanshebbers voor het zitje

Tsunoda heeft concurrentie van Isack Hadjar en Liam Lawson, de twee rijders van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Maar ook de Brits-Zweedse coureur Arvid Lindblad is in beeld. De Formule 2-rijder maakte vrijdag in Mexico indruk tijdens de eerste vrije training in de auto van Verstappen.

De coureurs hebben na de GP in Mexico één week vrij, waarna het raceweekend in Brazilië voor de deur staat. Verstappen hoopt op Interlagos veel punten goed te maken op de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, die 36 en 35 punten op hem voor staan in het wereldkampioenschap. Met nog vier grands prix te gaan, wordt het een lastige klus om die gaten nog te dichten.

Spanning om de wereldtitel

Het komt erop neer dat Verstappen vanaf nu alles moet winnen en de McLaren-rijders derde of lager moeten eindigen. De realiteit is dat Norris en Piastri bijna altijd op het podium staan. Zo won Norris zondag nog de GP van Mexico, terwijl Verstappen niet verder kwam dan de derde plek.