Max Verstappen is na twee gewonnen grands prix, bezig met een ultieme poging om alsnog zijn vijfde wereldtitel te veroveren. Daarentegen staat zijn teamgenoot Yuki Tsunoda op de zeventiende plek in de WK-stand. De kans is daarom ook groot, dat er vanaf volgend jaar weer een nieuwe coureur het zitje naast Verstappen gaat overnemen. Voor die plek verschijnt er een oude bekende op de radar, in aanloop naar de Grand Prix van Singapore.

Het Formule 1-circus staat bekend om de jaarlijkse stoelendans, vooral het team van Red Bull doet hier vrolijk aan mee. Sinds zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal in 2016, heeft Verstappen al zes verschillende teamgenoten gehad.

Oude bekende

Door de matige resultaten van Tsunoda wijst alles erop dat er ook volgend jaar weer een andere coureur langs de Nederlander rijdt. Toch zijn er in aanloop naar de GP van Singapore geruchten dat de nieuwe teamgenoot van Verstappen geen onbekende is.

Volgens Motorsport.com heeft Red Bull-kopstuk Helmut Marko er spijt van dat ze Alexander Albon ooit hebben geloosd. Marko zou de Britse Thai daarom ook graag terug willen in zijn team. Er zouden afgelopen weken zelfs al telefoongesprekken over en weer zijn geweest over een mogelijke terugkeer.

Wisselende loopbaan

Albon werd halverwege zijn debuutseizoen van 2019 gepromoveerd naar Red Bull, als vervanger van Pierre Gasley. Uiteindelijk mocht hij blijven zitten tot 2021. In die anderhalf jaar pakte de coureur, die nu voor Williams rijdt, slechts twee schamele podiumplekken. Daarom werd Albon in de winter van 2020 vervangen voor Sergio Pérez.

Na zijn vertrek bij Red Bull ging Albon aan de slag bij het team van Williams. Daar maakt de 29-jarige coureur inmiddels al vier jaar furore. Hij staat momenteel op de achtste plek in de WK-stand. Albon heeft dus bewezen een topcoureur te zijn, ondanks zijn telleurstelling op jonge leeftijd.

