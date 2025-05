Bizar verhaal over losgeslagen Formule 1-kampioen: 'Hij dronk zich na de race bijna dood'

De Formule 1 zit vol met goede verhalen. Mede door een aantal markante coureurs gebeurt er niet alleen het nodige op de baan, maar ook zeker buiten de circuits. Een voormalig kopstuk van Red Bull kende nog een paar goede verhalen en besloot deze te delen met een Engelse krant. Eén anekdote van een voormalig wereldkampioen blijkt wel heel smeüig.

Richard Hopkins bekleedde jarenlang prominente posities bij Red Bull en liep dus de nodige jaren mee in de sport. Dat deed hij in de jaren 90 ook al. En daar wilde hij in gesprek met The Sun wel wat over kwijt. Want Formule 1-coureurs blijken niet alleen flink gas te geven in de auto, maar ook op feesten.

Fles wodka leeggedronken

Mika Hakkinen was een van hen, zo blijkt uit de anekdotes van Hopkins. De Fin werd in 1998 en 1999 wereldkampioen en bleek ook bijzonder gedreven in het leven buiten de Formule 1-auto. Hopkins kan zich nog herinneren dat de Scandinaviër zich 'bijna dood dronk'. Dat gebeurde op zondagavond na een van de vele races in een seizoen. "Hakkinen dronk op een zondagavond een fles wodka leeg", zo verklapt Hopkins. En die borreldrang van de Finse coureur zorgde even later voor de nodige paniek.

Brakke Hakkinen

"De volgende dag, een maandag, was hij er niet, maar dat was prima'., vervolgt het voormalig Red Bull-kopstuk. " Maar de dag erna had hij wat media-aandacht en toen bleek dat hij ontzettend brak was." Het zal ongetwijfeld wat markante interviews opgeleverd hebben.

Hopkins kan zich nog heuven dat het waarschijnlijk in Duitsland gebeurde in de topjaren van Hakkinen, die eind jaren negentig tweemaal de beste coureur ter wereld was. Daar mocht dus op gedronken worden, al was er nog niemand die hem daar behoorlijk in stimuleerde. "Zijn vrouw bracht hem destijds wel eens op verkeerde ideeën, al had Mika niet veel nodig om hem op het verkeerde been te zetten."

20 GP-zeges

Uiteindelijk zou Hakkinen in 2001 stoppen in de autosportklasse. Hij wilde in die periode meer tijd besteden aan zijn familie. In totaal zou hij 20 keer een grand prix winnen. Acht daarvan boekte hij in 1998, toen hij met maar liefst 100 punten (destijds een hoog aantal) kampioen werd.