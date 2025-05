Michael Schumacher motiveert titelconcurrent van Max Verstappen tot op het bot

Michael Schumacher is al jaren geen actief coureur meer, maar zijn invloed op de Formule 1 is nog springlevend. Tijdens het raceweekend in Imola werd opnieuw duidelijk hoe een dominante periode uit zijn carrière nog altijd dient als inspiratiebron. Vooral de concurrentie van Max Verstappen grijpt terug op het tijdperk-Schumacher om zichzelf op scherp te zetten.

Andrea Stella, inmiddels succesvol teambaas van McLaren, werkte begin deze eeuw samen met Schumacher bij Ferrari. Hij maakte van dichtbij mee hoe de Duitser in 2004 twaalf van de eerste dertien Grands Prix won met de F2004.

Alleen in Monaco liet hij punten liggen na een botsing met Juan Pablo Montoya achter de safety car. "Anders hadden we misschien wel dertien op dertien gehad", blikt Stella terug op de dominante periode van Schumacher.

De dag waarop Ferrari wist dat ze onverslaanbaar waren

Tijdens de GP van Emilia-Romagna haalde Stella herinneringen op aan die tijd, specifiek aan een testdag op Imola. "We konden toen nog met meerdere auto’s tegelijk testen. We hadden zowel de auto van 2003 als de nieuwe F2004 op het circuit. De rondetijden, de consistentie, alles was ongelooflijk. Toen wisten we: dit wordt onze kampioensauto", weet de teambaas nog maar al te goed.

Strijd tussen McLaren en Red Bull

Twintig jaar later staat Stella zelf aan het roer van een team dat het tempo in de Formule 1 bepaalt. McLaren pakte vorig jaar het constructeurskampioenschap en is ook dit seizoen de dominante kracht. Met Lando Norris en Oscar Piastri aan kop van het veld moet Verstappen in de achtervolging. Onder leiding van Stella heeft het team de afgelopen jaren een indrukwekkende opmars gemaakt.

Toch kijkt Stella bewust terug om weer vooruit te kunnen. "Dat seizoen met Michael staat voor mij nog altijd symbool voor perfectie. Ik stel mezelf vaak de vraag: waar willen we met dit team naartoe? Dan denk ik daaraan. We zijn dichtbij, maar nog niet helemaal. Er liggen nog stappen voor ons om dat niveau echt te evenaren", stelt de teambaas van McLaren over de nog mogelijke groei.

GP Emilia-Romagna

Dit weekend is de Formule 1 dus weer neergestreken op het historische circuit van Imola. Op Italiaanse grond is McLaren opnieuw het team om te verslaan. Kampioenschapsleider Piastri start de race van vandaag vanaf poleposition, met Verstappen naast zich op plek twee. Teamgenoot Lando Norris completeert de top drie, waarmee McLaren wederom zijn dominante vorm onderstreept.