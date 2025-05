'Blije' Max Verstappen tankt vertrouwen voor kwalificatie GP Emilia-Romagna, toch zorgen voor Red Bull

Max Verstappen heeft na een mindere vrijdag de snelheid gevonden in zijn RB21. De Nederlander eindigde in de laatste vrije training voor de kwalificatie als derde achter de McLarens. Wel zijn er zorgen over de prestaties op de zachte band.

Verstappen begon vrijdag als zevende aan het raceweekend op het iconische Imola. Een sessie later werd hij vijfde, maar nog steeds was het gat met McLaren enorm. De Nederlander klaagde vrijdag veel over zijn auto. "Ik kan niet op de achterkant rekenen, het voelt alsof ik constant aan het driften ben", aldus Verstappen, die ook woest op zijn stuur sloeg.

Verbetering op zaterdag

Zoals wel vaker verbeterde de RB21 van vrijdag op zaterdag. De balans was beter en Verstappen erkende 'blij' te zijn met hoe de afstelling was. Het resulteerde dan ook in een snelste tijd van 1.15,078 op de mediumband. Die tijd bleef lang staan, totdat de McLarens de zachtste band eronder schroefden. Uiteindelijk klokte Lando Norris 1.14,897 en was zijn teamgenoot Oscar Piastri een tienden langzamer.

FP3 CLASSIFICATION



McLaren complete a hat-trick of 1-2s in practice at Imola 👏#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/0yWwYbD1Ld — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Zorgen bij veel teams, waaronder Red Bull

In de slotfase van VT3 ging ook Verstappen met de band met de rode wang onder zijn auto de baan op. Maar waar McLaren er juist sneller mee werd, gingen de Red Bulls langzamer. "Absoluut geen snelheid, man", klaagde Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda via de boordradio. Volgens de Nederlander gleden de banden te veel.

Ook andere teams leken met het probleem te kampen. Werk aan de winkel dus wederom voor de monteurs van Red Bull, om de auto van Verstappen klaar te maken voor de kwalificatie van 16.00 uur. De Nederlander bewees dit seizoen al vaker te pieken tijdens de kwalificatie, getuige zijn drie poles (in Japan, Saoedi-Arabië en Miami).

Dominantie van McLaren

Verstappen kan een zege goed gebruiken. In de WK-stand groeit het gat met de ongenaakbare McLarens. Piastri is de klassementsleider met 131 punten, gevolgd door teamgenoot Norris met 115. Viervoudig wereldkampioen Verstappen staat op 99.

Verstappen vreesde voor het seizoen al dat het gat tussen McLaren en de rest bijna onoverbrugbaar zou zijn. Daarvan kreeg de Nederlandse coureur van Red Bull de bevestiging bij vijf van de zes verreden races. Hij zegevierde alleen in Japan.