Max Verstappen spreekt zich uit over mogelijk vertrek bij Red Bull: 'Dat beseft iedereen in het team'

De geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull namen de laatste maanden flink toe door de problemen bij het Formule 1-team. De Nederlandse coureur heeft nog een contract tot en met 2028 en heeft in een interview nu opheldering gegeven over waar hij denkt dat zijn toekomst ligt.

Verstappen vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij in principe bij Red Bull wil blijven. "Dat heb ik wel altijd tegen het team gezegd. Dat is de bedoeling. Tenzij het heel raar loopt", houdt viervoudig wereldkampioen toch de deur op een heel klein kiertje.

Dit is het enorme inkomen van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen Max Verstappen is momenteel met afstand de grootste Nederlandse sportman ter wereld. De Red Bull-coureur werd vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 en dat heeft hem financieel geen windeieren gelegd, want hij mag ieder jaar een enorm bedrag bijschrijven op zijn rekening. Dit is het enorme inkomen van Max Verstappen.

De wagen van Verstappen is nu minder snel dan de bolides van McLaren. "De auto's en motoren veranderen volgend jaar, maar als je zo'n voordeel behoudt op de banden, dan is dat significant. En dan is dat volgend jaar ook zo", verwacht hij.

'Dat wil ik eerst zien'

Toch is dat voor Verstappen niet per se een reden om te vertrekken: "Ik denk dat ik altijd nadenk en heb nagedacht over mijn toekomst. Ook in goede jaren. Aan de andere kant vind ik dat ik er redelijk rustig onder ben op dit moment."

Formule 1-legende waarschuwt voor 'desastreuze gevolgen' bij Max Verstappen en Red Bull Racing Het is nog zeker niet het seizoen van Red Bull Racing en Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen uit Nederland heeft in de WK-stand een achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Ook op het circuit van Imola kwam Verstappen er ten opzichte van zijn concurrenten niet aan te pas tijdens de eerste twee vrije trainingen. Een voormalig wereldkampioen zag het met lede ogen aan.

De 27-jarige coureur heeft de intentie om bij Red Bull te blijven, maar wil een vertrek desondanks niet helemaal uitsluiten: "Ik wil eerst zien hoe de rest van het seizoen verloopt. Dat er grote, fatsoenlijke stappen gezet kunnen worden door het team. De komende wedstrijden zijn belangrijk. Ook voor mijn toekomst. Dan heb ik het niet eens alleen over volgend jaar, maar in het algemeen. Ik denk dat iedereen in het team dat wel beseft."

Genoeg interesse

Verstappen werd al meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Zo lopen de contracten van Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli allebei af na dit seizoen en teambaas Toto Wolff gaf al meerdere keren aan interesse in de Nederlander te hebben. Ook Aston Martin zou een kanshebber zijn, want daar werkt meesterontwerper Adrian Newey sinds kort. Hij was lange tijd het meesterbrein bij Red Bull.

Rivaal van F1-kampioen Max Verstappen neemt opvallend besluit: 'Het is gewoon niet iets waar ik van geniet' Lando Norris is een van de bekendste gezichten in de F1-wereld. De Brit van McLaren won tot nu toe vijf races, was in 2024 de grootste uitdager van wereldkampioen Max Verstappen en is een soepele prater tijdens interviews. Maar hij wil wat minder zichtbaar worden.

Problemen bij Red Bull

Verstappen pakte de afgelopen vier jaar de wereldtitel, maar het loopt al een jaar moeizaam bij Red Bull. Er zijn een hoop belangrijke mensen vertrokken en de auto van het team is duidelijk minder dan de McLaren. Dat was al zo in het tweede deel van 2024, maar toen had Verstappen in de eerste paar races al zo'n grote voorsprong opgebouwd dat zijn vierde titel op rij niet meer in gevaar kwam.

GP Emilia-Romagna F1 | Max Verstappen recordhouder op Imola: dit zijn de tijden Max Verstappen begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlander hoopt terug te slaan bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij de afgelopen jaren ijzersterk was.

De Nederlander hoopte dit jaar zijn vijfde kampioenschap op rij te gaan pakken, maar dat lijkt een moeilijk verhaal te gaan worden. Hij won zelf alleen de GP van Japan en zag McLaren zegevieren in de andere vijf races. Oscar Piastri won er daar vier van en gaat met 131 punten aan de leiding. Lando Norris staat tweede met 115 punten en Verstappen is terug te vinden op plek drie met 99 punten.