Boze Max Verstappen krijgt opvallende uitleg van stewards over straf: normaal gesproken tien seconden

De GP van Saoedi-Arabië zal nog wel even nabranden na de tijdstraf die Max Verstappen aan zijn broek kreeg voor een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race. De stewards hebben na de race hun uitleg gegeven over hoe en waarom ze tot de straf van vijf seconden kwamen.

Wereldkampioen Max Verstappen finishte als tweede in de Grand Prix van Saoedi-Arabië, nadat hij vijf seconden tijdstraf kreeg voor het overschrijden van de track limits bij de eerste bocht, waardoor hij 'ongeoorloofd' aan de leiding bleef voor Oscar Piastri. 'De baan verlaten en er voordeel mee doen', is de reglementaire uitleg van de regelovertreding van de Nederlander.

Normaal tien seconden straf

Verstappen miste de bocht en reed rechtdoor, waarna hij via de boordradio meldde dat Piastri hem van de baan had gedrukt. De stewards oordeelden echter dat Verstappen de baan had verlaten en daar voordeel uit had gehaald. Opvallend is dat de stewards tevens verduidelijkten dat dergelijke overtredingen normaal gesproken met tien seconden tijdstraf worden bestraft, maar omdat de overtreding in de eerste ronde plaatsvond, kreeg Verstappen een mildere straf.

Bocht was voor Piastri

Uit onderzoek naar het incident bleek dat Piastri naast Verstappen zat bij het ingaan van de bocht. Volgens de richtlijnen voor racegedrag betekent dit dat de bocht aan Piastri toebehoorde en dat hij voldoende ruimte moest krijgen om de bocht te nemen. Verstappen verliet echter de baan en behaalde hier voordeel uit door de positie niet terug te geven.

Eerste bocht van de eerste ronde

De stewards benadrukten tevens dat Verstappen voor Piastri bleef rijden en probeerde een voorsprong op te bouwen. Voor een dergelijke overtreding is de straf tien seconden. Echter, ze hielden rekening met het feit dat het incident plaatsvond in de eerste bocht van de eerste ronde, waardoor Verstappen 'gematst' werd en slechts vijf seconden kreeg. De coureurs mogen nog met of via hun team in beroep gaan tegen een straf, maar het is onwaarschijnlijk dat Verstappen dat doet. Hij wilde het incident na de finish doodzwijgen.