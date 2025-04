Komt Lando Norris weer Koningsdag vieren in Nederland? 'Hij heeft dat litteken van vorig jaar nog op z'n neus'

De beelden van Koningsdag vorig jaar gingen de hele wereld over. Formule 1-coureur Lando Norris dook ineens op tijdens 'onze' nationale feestdag. De McLaren-man vierde keihard feest met de wereldberoemde dj Martin Garrix en hield er zelfs een litteken aan over. Na de GP van Saoedi-Arabië gaf hij antwoord op de vraag of hij nu weer komt.

Voor alle Nederlandse fans die op zijn komst hopen, zijn meteen teleurgesteld. Norris komt dit jaar niet naar Amsterdam om het feestje van 2024 te evenaren. "Ik wenste van wel, maar nee, ik kom helaas niet", zei hij zichtbaar teleurgesteld bij Viaplay na afloop van de veelbesproken race op het circuit van Jeddah. Hij knokte zich van P10 naar P4 en zag teamgenoot Oscar Piastri de zege pakken. Max Verstappen oogde nóg teleurgestelder dan Norris was.

'No fun for me'

Want de jonge Engelsman (25) baalde er zichtbaar van dat hij zaterdag 26 april niet in Nederland kan verschijnen. "Voor mij dit jaar niet, want ik vecht voor een kampioenschap. Ik ga mijn vrienden daar wel missen; Martin en de rest van de groep. Het is één van de mooiste dagen van mijn leven. Ik kan dit soort dingen nu niet veroorloven. Ik ga naar huis om te trainen, dus no fun for me."

Litteken

Tijdens de vorige Koningsdag ging het nog bijna mis met Norris. Terwijl hij op een boot aan het feesten was, dronk hij uit een kapot glas. Door de scherven in zijn neus kwam er vervolgens een litteken op. Viaplay-analist Ho-Pin Tung wees hem daar vanuit de studio in Hilversum nog even op. "Hij heeft dat litteken van vorig jaar nog op z'n neus staan." Opmerkelijk was dat Norris na de party in Amsterdam de volgende race in Miami won. Nu is de timing precies hetzelfde, maar kiest Norris er dus toch voor om niet naar onze hoofdstad te reizen.

In het weeked van 2 tot en met 4 mei wordt de GP van Miami verreden.