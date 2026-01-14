Max Verstappen beleeft succesjaar na succesjaar in de Formule 1, met in de afgelopen vijf jaar liefst vier wereldtitels. Hoe anders was dat aan het begin van zijn carrière, waar de Nederlander de nodige moeilijke momenten kende.

Daar blikt de Limburger openhartig op terug. Verstappen vindt het begin van het seizoen 2018 zijn moeilijkste moment tot nu toe in de Formule 1. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen in de Talking Bull-podcast van zijn team Red Bull. Verstappen laat wel weten dat hij dankbaar is dat hij fouten mocht maken en heeft kunnen leren van de fouten.

Verstappen debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd voor Toro Rosso en maakte na de eerste vier races van 2016 de overstap naar Red Bull. Hij won direct zijn eerste GP in Barcelona. Het jaar erop behaalde Verstappen nog twee zeges. Aan het begin van 2018 kreeg Verstappen het moeilijk en raakte hij bij verschillende incidenten betrokken.

Negatieve spiraal

"Ik maakte zelf een aantal fouten en toen kwam ik in een negatieve spiraal terecht. Ik probeerde nog harder te pushen, maar het lukte gewoon niet en ik was erg boos op mezelf", zei Verstappen toen hem werd gevraagd wat zijn lastigste periode was.

Verstappen werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen. Daarna volgden nog drie titels op rij. In 2025 eindigde hij als tweede.

Nieuw Formule 1-seizoen

Er staat inmiddels een nieuw F1-seizoen voor de deur. Red Bull Racing maakt op 15 januari de nieuwe auto en livery bekend voor 2026. Eind januari staan er al testdagen op het programma in Barcelona. In februari volgen nog twee testmomenten in Bahrein, omdat alle coureurs veel vlieguren nodig hebben in de nieuwe bolides. Er zijn namelijk veel regels aan de auto veranderd.

De eerste race, de Grand Prix van Australië, begint zondag 8 maart om 5.00 uur 's ochtends.