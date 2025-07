De frustraties van Max Verstappen nemen de laatste races steeds meer de overhand. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen worstelt met een matige Red Bull-auto en dat gaat ten koste van goede resultaten en zijn kans om zijn vijfde wereldtitel te pakken. De Nederlander laat zijn emoties steeds vaker en harder de vrije loop. Moet hij die emoties beter onder controle houden?

"Het is heel makkelijk voor iedereen om dat te zeggen, zeker gezien de laatste races. Maar Verstappen is een fenomeen, een coureur die een tijdperk tekent. Misschien is hij wel de beste die we ooit hebben gehad. Dus waarom zou je juist dát moeten veranderen wat Max, Max maakt?", geeft voormalig Red Bull-coureur David Coulthard een duidelijk antwoord op die vraag tegenover Sportnieuws.nl en Sportal.bg.

Michael Schumacher en Ayrton Senna

De 54-jarige Brit won dertien grands prix, voordat hij in 2008 stopte in de Formule 1. Sindsdien is hij onder meer analist bij Viaplay en adviseert hij Red Bull Racing regelmatig, het team waar hij in 2008 zijn carrière als coureur afsloot. Hij racete in zijn tijd met de groten der aarde en vergelijkt de instelling van Verstappen met namen als Michael Schumacher en Ayrton Senna.

'Wilden mensen hem toen ook veranderen?'

"Michael (Schumacher, red.) stormde ook ooit naar mijn pitbox en wilde me slaan in België. Wilden mensen Michael toen ook veranderen? Nee, want met die woede won hij veel grands prix, werd hij wereldkampioen en deed hij het fantastisch. Ayrton Senna had ook van die momenten dat hij heel boos en gefrustreerd was."

'Max is dé coureur van deze generatie'

Volgens Coulthard is die instelling inherent aan het presteren op de toppen van je kunnen. "Zij presteren op zo'n hoog niveau, dat ze de wil ook nodig hebben om ten koste van alles te winnen. Max hoeft dus niets te veranderen. Hij is dé coureur van deze generatie en alle andere coureurs willen hem verslaan."

GP van België

Na een vroege uitvalbeurt in Oostenrijk en een teleurstellend optreden in de regen van Silverstone kan Verstappen nu even afstand nemen van de Formule 1. Pas in het laatste weekend (25-27) van juli moet er weer geracet worden, dan tijdens de GP van België, waar Coulthard dus ooit een aanvaring had met Schumacher. Door de slechte resultaten van Red Bull Racing ligt ook de toekomst van Verstappen onder een vergrootglas.