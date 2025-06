Voormalig topcoureur Michael Schumacher is sinds zijn zware ski-ongeluk in Méribel in december 2013, waarbij hij blijvend letsel opliep, niet meer in het openbaar gezien. Flavio Briatore, zijn voormalig teambaas, is recentelijk ingegaan op de situatie rondom zijn oud-coureur. Dat was een zeldzaam moment, want er worden niet vaak updates gegeven over de schrijnende situatie van de zevenvoudig wereldkampioen. Dat heeft een belangrijke reden.

Corinna, de vrouw van Schumacher, houdt de details rondom zijn behandeling en herstel bewust privé. In de Netflix-documentaire Schumacher, die in 2021 verscheen, sprak ze over de impact van het ongeluk op het gezin, maar ging ze niet in op zijn medische toestand. Slechts een klein aantal mensen mag de inmiddels 56-jarige Schumacher bezoeken. Briatore is daar één van, en hij houdt dan ook regelmatig contact met Corinna, die de privacy erg belangrijk vindt.

Belangrijke beslissing

Briatore is beroemd geworden door zijn periode bij Benetton. Hij sloot zich in 1985 aan bij het team en werd zes jaar later teambaas. Een van zijn eerste grote beslissingen was het aantrekken van een jonge Michael Schumacher bij Jordan — een overstap die wordt beschouwd als een bepalend moment in de Formule 1-geschiedenis.

De Duitse coureur zou vervolgens zijn eerste twee wereldtitels winnen in 1994 en 1995. Later maakte hij de overstap naar Ferrari, waar hij zijn legendarische status kreeg door vijf seizoenen op rij kampioen te worden, van 2000 tot en met 2004.

Weinig updates

Dat de situatie rondom Schumacher bewust privé wordt gehouden, zorgt er dus ook voor dat er weinig updates zijn. Recentelijk gaf Briatore een zeldzame update, waarbij hij suggereerde dat de F1-legende nog steeds ernstig beperkt is in zijn mobiliteit. "Als ik mijn ogen sluit, zie ik hem glimlachen na een overwinning", vertelde hij aan Corriere della Sera. "Ik herinner me hem liever zo dan als iemand die alleen maar in bed ligt. Corinna en ik spreken elkaar nog vaak."

Deze verklaring van Briatore is dus een van de weinige publieke uitlatingen over Schumacher in de afgelopen elf jaar. Tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2025 droeg Sir Jackie Stewart een helm met daarop de initialen ‘MS’ tijdens een speciale ereronde. Het gebaar werd naar verluidt gesteund door Corinna. Het is een van de weinige toegestane eerbetonen aan Schumachers nalatenschap sinds zijn ongeval, dat plaatsvond een jaar na zijn tweede en definitieve afscheid van de sport.