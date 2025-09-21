Het was een teleurstellend weekend voor Oscar Piastri. De coureur van McLaren zette in de kwalificatie al zijn bolide in de muur en deed dit tijdens de race nog maar eens. Na afloop was hij schuldbewust.

Het begon al bij de start van de race. Piastri bewoog voordat alle lampen uit waren en zou eigenlijk een straf van vijf seconden krijgen. Uiteindelijk hoefde hij die niet uit te zitten, omdat hij even later crashte.

Schuldbewust

"Dit is absoluut niet mijn sterkste moment, ik was gewoon te ongeduldig bij de start. Een domme fout", gaf de Australiër toe. "Over de crash: ik had niet verwacht dat ik in de vuile lucht van de auto's voor me terecht zou komen. Bovendien ging ik te snel de bocht in, waardoor ik de muur in stuurde."

"De grip was erg laag, maar de schuld ligt volledig bij mij, zowel voor de valse start als voor de crash. Ik heb niet de juiste beslissingen genomen toen het moest en ik ben enorm teleurgesteld."

Verstappen loopt in

Voor Verstappen was het juist een geweldig weekend. Hij zag zijn concurrentie uitvallen of ploeteren, want mede door een slechte pitstop kwam Lando Norris niet verder dan een zevende plaats.

Hierdoor loopt Verstappen in op de coureurs van McLaren in het WK. Het verschil is nog altijd groot, maar bij de oranje renstal zijn ze er nog niet zeker van. De angst lijkt er toch nog wel in te zitten als we de woorden van teambaas Andrea Stella mogen geloven.