Heftig nieuws vanuit Duitsland: Willi Weber, de jarenlange manager en ontdekker van Formule 1-legende Michael Schumacher, is op brute wijze aangevallen. Hij werd beroofd in zijn villa in Stuttgart. Daarbij liep hij fysiek letsel op.

De 83-jarige Weber was decennialang een van de meest invloedrijke figuren in de internationale autosport. BILD meldde woensdag het schokkende nieuws dat hij in zijn woning is aangevallen. De politie doet onderzoek naar het incident.

Vastgebonden

Volgens het rapport braken onbekende personen in de villa in, bonden de 83-jarige man vast en plunderden meerdere kluizen. De daders namen kostbaarheden van onbekende waarde mee. Naar verluidt waren er op het moment van de aanval ook andere personen in huis. Pas een uur na de brute overval wist een van hen de politie te bellen.

Weber gaf zelf ook een reactie aan BILD. "Ik heb een blauw oog, de recherche is hier en praat met me", zei hij. "Ik voel me verschrikkelijk. Ik ben volledig in shock.”

Kwetsbaar

De aanval trof Weber in een toch al kwetsbare levensperiode. Vijf jaar geleden kreeg hij een beroerte, en in 2022 kampte hij met een infectie, waardoor hij zo'n 25 kilo verloor. De Duitser verkeert daardoor in een fragiele gezondheidstoestand. Weber staat na de overval onder medisch toezicht en probeert te herstellen van de enorme schok.

Michael Schumacher

Voor velen in de autosportwereld is Weber meer dan alleen een voormalig manager. Hij is de man die Michael Schumacher ontdekte, begeleidde en jarenlang trouw bijstond. Hij zag de zevenvoudig wereldkampioen rijden in een Formule Ford-race en nodigde hem vervolgens uit om een auto te testen in de Formule 3. In die competitie won Schumacher in zijn tweede seizoen het kampioenschap. Hij maakte in 1991 zijn debuut in de Formule 1.