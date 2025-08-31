Buitenlandse media zijn lovend over Max Verstappen, die in zijn thuisland eindelijk weer eens het podium haalde tijdens de Grand Prix van Zandvoort. "Een coureur pur sang. Hij ging er vol voor", schrijft het Spaanse Marca. Toch moest de Nederlander zijn meerdere erkennen in Oscar Piastri.

Met de kennis van een jaar geleden zou de gedachte aan een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Zandvoort waarschijnlijk als teleurstellend zijn ervaren. Maar in het licht van het huidige seizoen is die tweede plek juist een prima prestatie van de Nederlander. Piastri had het dan ook niet gemakkelijk met Verstappen, maar "toonde opnieuw zijn kalmte door de opmars van Verstappen te weerstaan," aldus The Daily Mail.

'Strijdend ten onder'

The Guardian merkte op dat het in Zandvoort " een uitstekend weekend" was om oranje te dragen. "Of je nu een Nederlandse fan bent van Max Verstappen of een band hebt met McLaren." Het Spaanse Marca leefde mee met de Nederlander tijdens de race in zijn thuisland. "Zandvoort brulde enkele seconden lang. Net als in het inmiddels legendarische 2021", schrijft het medium, dat de coureur een "tovenaar in de lamp en een coureur pur sang" noemt.

"Hij ging er vol voor en droomde, heel even, van het onmogelijke: de onverslaanbare McLarens achter zich laten. Hij kwam er dichtbij. Maar één slippertje en de meedogenloze agressie van Oscar Piastri kostte hem de overwinning. Het waren maar een paar seconden, maar het had het moment kunnen zijn waarop de Grand Prix van Nederland een andere wending kreeg. De kampioen ging strijdend ten onder."

'Buiten de auto nog beter dan erin'

Het Italiaanse La Gazetta Dello Sport was onder de indruk van "een verbluffende inhaalactie op Norris" van "lokale held Max Verstappen." Bild publiceerde de ochtend voordat de Grand Prix van start ging een interview met Red Bull teambaas Laurent Mekies, ook hij toonde zich lovend over de Nederlander.

"Ik moet toegeven dat hij me verraste", aldus Mekies tegenover het Duitse medium. "Natuurlijk wist ik dat hij een uitzonderlijke coureur was, maar verder hadden we weinig contact. Na de eerste vier weken kan ik zeggen: Max is buiten de auto nog beter dan erin. Het gevoel dat hij bij de auto heeft en de gedetailleerde feedback die hij de engineers kan geven, is echt bijzonder. Daarbij komt nog hoe kritisch hij is op zichzelf en zijn rijstijl. Hij richt zich altijd op wat er beter kan."