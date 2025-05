Buitenlandse media genieten van zege Max Verstappen: 'Een prestatie van wereldklasse!'

De buitenlandse media konden weer eens genieten van Max Verstappen bij een Formule 1-weekend. Winnen is niet meer zó vanzelfsprekend voor de Nederlander. Maar als het gebeurt, is het nagenoeg altijd indrukwekkend. 'Een prestatie van wereldklasse!'

'Dit was een zege uit het boekje voor Verstappen en Red Bull', zei Marc Priestley bij BBC. De oud-monteur uit de Formule 1 ging verder: 'Ze hebben alles perfect uitgevoerd.' Het Engelse medium schrijft zelf dat Verstappen de zege te danken heeft aan zijn vroege inhaalactie op Oscar Piastri.

'Wie remt, verliest. Wie laat remt, wint!', kopt BILD. Ook het Duitse medium schrijft dat Verstappen al na veertien seconden de race won. Dat was het moment dat de Nederlander zijn inhaalactie op Piastri plaatste. 'Verstappen zelf heeft dit mogelijk gemaakt. De Nederlander, die bij de start zelfs even terugviel naar de derde plaats, remde later dan Piastri en duwde zijn bruisende bolide langs de McLaren. Een prestatie van wereldklasse!'

Spanning terug in WK-stand

De Duitsers zien ook dat de spanning weer terugkeert in de WK-stand. 'Voor Verstappen is de overwinning in Imola een dubbel succes. Reden: De Nederlander maakt het WK weer spannend! Hij verkleinde zijn achterstand op koploper Piastri van 32 tot slechts 22 punten, maar staat nog altijd slechts derde in het klassement.' Zie hier de volledige stand.

'Max Power', was de kop van The Sun, dat graag met woorden speelt. 'Verstappen bewees dat niks een groot wereldkampioen tegenhoudt om tegen alle verwachtingen in toch zijn tweede race van het seizoen te winnen.' De Engelse media richtten de pijlen vooral op Norris, die in de slotfase van de race de tweede plek 'weggreep' bij Piastri.

Lando Norris

Ook de Brit zag dat Red Bull zondag 'gewoon te goed' was. "Max reed een goede wedstrijd, we konden hem gewoon niet bijhouden", zei de McLaren-coureur in het snelle interview na de race. "Natuurlijk wil je altijd met Max vechten, maar ze waren vandaag gewoon te snel voor ons."

Verstappen zelf was vooral blij dat zijn team nieuwe snelheid vond ten opzichte van afgelopen vrijdag, toen Red Bull nog helemaal niet meedeed om de knikkers.

Complimenten voor Lewis Hamilton

Lewis Hamilton kreeg van La Gazzetta Dello Sport een 'houten medaille'. 'Geweldige race van de Britse coureur, hoofdrolspeler van een geweldige comeback.' De Britse Ferrari-coureur eindigde de race als vierde. Teamgenoot Charles Leclerc moest het doen met de zesde plek.