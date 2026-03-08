Max Verstappen knokte zich tijdens de Grand Prix van Australië knap naar voren na zijn dramatische kwalificatie, maar echt tevreden was de viervoudig wereldkampioen na afloop niet. De Nederlander werkte zich vanaf de twintigste startplek naar de punten, maar spaarde de nieuwe Formule 1-regels en zijn eigen auto niet in zijn analyse.

Verstappen begon de race vanaf P20 na een crash in de kwalificatie en had daardoor een flinke inhaalrace voor de boeg. In de openingsfase werkte de Nederlander zich snel naar voren en wist hij meerdere concurrenten te passeren. "Het begin ging goed. Ik ben uit de problemen gebleven", vertelde Verstappen na afloop bij Viaplay. "We zijn natuurlijk ook een stuk sneller dan het hele middenveld, dus je moet er zonder kleerscheuren doorheen."

Toen hij eenmaal in vrije lucht reed, kwamen echter de problemen naar voren. "Ik had heel veel graining en veel problemen met remmen. Het sturen voelde niet goed aan", somde hij op. "Er zijn niet heel veel positieve dingen om eerlijk te zijn qua gevoel."

Mario Kart

Volgens Verstappen zijn de problemen niet nieuw. Op de vraag of de issues voor het eerst opdoken in Melbourne was hij duidelijk. "Nee, die waren er altijd al." Toch zag hij ook een klein lichtpuntje. "Voor de eerste keer dat we rijden met onze eigen motor mogen we niet klagen. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen, dus dat betekent dat er genoeg vermogen in zit. Om helemaal vooraan mee te doen nog niet, maar dat is niet ons enige probleem. Ik denk dat we met de auto ook echt stappen moeten zetten."

Over het racen met de nieuwe auto’s en regels was Verstappen eveneens kritisch. Volgens hem zorgt het batterijmanagement voor chaotische situaties op de baan. "Het is een beetje chaos", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Je haalt iemand op het rechte stuk in en dan kun je weer ingehaald worden. Ik had het geluk dat ik betere bochtensnelheid had, waardoor ze mij niet weer terug konden pakken. Maar in het middenveld gebeuren genoeg Mario Kart-achtige dingen."

Veelzeggend duel en reactie met Lando Norris

In de slotfase vocht Verstappen nog een duel uit met Lando Norris, maar uiteindelijk moest de Nederlander genoegen nemen met de zesde plaats, vlak achter de McLaren-coureur. Na afloop spraken de twee elkaar in de mixed zone en moesten ze lachen om hun gevecht op de baan. Volgens Verstappen was dat echter vooral sarcastisch bedoeld. "We hadden heel veel plezier in de auto", zei hij cynisch. Daarna gaf hij toe dat hij het er al met Norris over had gehad: "Ik had al met hem gesproken dat het echt 'genieten' was."

Komen er betere tijden aan?

Met Melbourne achter de rug kijkt de Formule 1 inmiddels alweer vooruit naar de volgende race op de kalender. In China wacht een circuit met lange rechte stukken, wat opnieuw een uitdaging kan worden met de nieuwe regels en het batterijmanagement.

Op de vraag of hij ondanks alles nog lichtpuntjes ziet richting die volgende race, bleef Verstappen echter kort. "Nee, niet voor mij", was hij stellig. "Heb je dat lange rechte stuk gezien?"