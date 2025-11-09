Dat Lando Norris de GP van Brazilië won en daarmee een voorsprong nam op de wereldtitel, is natuurlijk groot nieuws in de buitenlandse media. Maar naast de Brit domineert vooral Max Verstappen het nieuws. De Nederlander knokte zich vanuit de pitstraat naar het podium en dat zorgt voor diepe buigingen van over de hele wereld.

De superlatieven komen tekort om de prestatie van Verstappen te duiden. Het Duitse Bild noemt de inhaalrace 'legendarisch'. 'Hij reed een fantastische race!'. Het Britse Daily Mail ging nog een stapje verder. 'Wow, Verstappen reed als een god. Vanaf achteraan de grid schoot hij naar de derde plek die nog meer glans aan zijn legendarische status geeft. Zelfs als hij verslagen is. Nog zo'n Superman-act zal hem de WK-titel niet bezorgen, maar complimenten aan Red Bull dat ze de dobbelsteen durfden te werpen en een bijzondere race voorschotelden.'

Vergelijking met Michael Schumacher

Er is zelfs een vergelijking met racelegende Michael Schumacher genoemd door Daily Mail. 'Het was een gedenkwaardige race, net zoals Schumacher deed in Brazilië tijdens zijn laatste race voor Ferrari. Maar zelfs de Duitse grootheid kwam niet verder dan de vierde plek toen hij van achteraan de grid moest starten', plaatst het Engelse tabloid deze prestatie boven die van Schumacher in Sau Paulo. Volgens The Sun was het mooi dan Lando Norris won, maar 'stal Verstappen de show'. De Engelsen noemen zijn inhaalrace eentje waar je mond van open valt.

'Raket in z'n reet'

Volgens The Sun kreeg Verstappen 'een raket in zijn reet' met nieuwe banden in de slotfase van de race. Sky Sports zag de 'verlammende comeback' ook en noemde de prestatie 'suberb'. De Belgische media, die Verstappen ook geregeld claimen, zijn natuurlijk ook niet meer dan lovend over de Nederlander. 'Waanzinnige inhaalrace', schrijft Het Nieuwsblad over 'de grote indruk' die de Nederlander achterliet in Sau Paulo. HLN koos voor 'weergaloos' en 'erg knappe inhaalrace'.

'Geen vijfvoudig wereldkampioen'

Het Franse L'Equipe spreekt ook bewonderd over de 'opmerkelijke prestatie', maar betwijfelt of het uiteindelijk ook iets oplevert behalve de derde plek. 'Verstappen zal waarschijnlijk geen vijfvoudig wereldkampioen worden'.