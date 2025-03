Buitenlandse media zien 'nauwelijks zichtbare' Max Verstappen bij GP van China: 'Geen schijn van kans'

Max Verstappen zakte bij de start van de Grand Prix van China van de vierde naar de zesde plek, maar na een lange race eindigde de Nederlander toch weer op die vierde plek. Dat leverde complimenten op uit Duitsland, terwijl men in Italië zich afvroeg wat er misging bij Ferrari.

BILD was hard voor Verstappen, die 'nauwelijks zichtbaar' was aan het begin van de race. 'De wereldkampioen heeft geen schijn van kans om het tempo van de Ferrari's en McLaren bij te houden.'

Maar aan het einde kantelde de mening van het Duitse medium over 'Super Max', dat onder de indruk was van de inhaalactie op Charles Leclerc. 'Hij was meteen weg, maar het was te laat voor De Vliegende Hollander om nog andere coureurs aan te vallen.'

Bij La Gazzetta dello Sport waren alle pijlen gericht op Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton raakten elkaar bij de start van de race, maar haalden wel allebei Verstappen in. Het Italiaanse medium vraagt zich dan ook af hoe het heeft kunnen gebeuren dat de Nederlander toch weer voor beide Ferrari-coureurs is geëindigd.

Gedoe bij Ferrari

'Het was geen gemakkelijke GP voor Ferrari', schrijven de Italianen. 'Eerst raakte Hamilton de voorvleugel van Leclerc en daarna de teamorder, die niet geheel onomstreden was.' Daarmee doelt het medium erop dat Hamilton de order kreeg om Leclerc - die sneller was - hem te laten passeren.

Een vervelende boodschap, als je een dag eerder nog de sprintrace hebt gewonnen én net nieuw bent bij het team. La Gazzetta genoot van het gesprek tussen coureur en team over de boordradio: "Laat hem passeren", zeiden ze vanuit de pits. “Laat hem dichterbij komen,” antwoordde Hamilton.

'Waar is Hamilton?'

Daily Mail vroeg zich af waar Hamilton gebleven was. Hij maakte een tweede pitstop en kwam daarmee een goede twintig seconden achter Verstappen terecht. Het bleek te kort dag voor de Brit om dat gat met verse banden weer te dichten. 'Een gedurfde zet', is het oordeel.