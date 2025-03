'Figurant' Max Verstappen deelt wél tik uit aan Ferrari, McLaren domineert in China

Max Verstappen is na een late inhaalactie vierde geworden bij de Grand Prix van China. McLaren was oppermachtig en behaalde een 1-2'tje in Beijing: Oscar Piastri pakte de zege, Lando Norris eindigde achter hem. George Russell completeerde het podium.

Verstappen kwam niet perfect weg bij de start. Hij zakte van de vierde naar de zesde plek. Beide Ferrari-coureurs wonnen een plekje, maar Charles Leclerc hield daar volgens de Nederlander wel een kapotte voorvleugel aan over. De Monegask had desondanks geen moeite om Verstappen achter zich te houden in de eerste ronden.

Liam Lawson - die vanuit de pitstraat begon - reed na twaalf (van de 56) ronden alweer op de dertiende plek. Er waren op dat moment al wat coureurs naar binnen geweest voor nieuwe banden.

Pitstop Verstappen

Verstappen maakte in de veertiende ronde een pitstop. De Nederlander wisselde zijn mediumbanden om voor hards en zakte daardoor weg naar de twaalfde plek. Lawson was ondertussen opgeklommen naar de negende positie, maar moest dus nog wel een stop maken. Leclerc maakte even later ook een stop, maar besloot zijn voorvleugel niet te wisselen.

Voorin het veld barstte het gevecht al vroeg los. Piastri behield de leiding, daarachter vochten Norris en George Russell om de tweede plek. In ronde 35 van de 56 reed Norris een dikke drie seconde achter Piastri, terwijl de Brit ook een veilige marge had ten opzichte van zijn landgenoot Russell.

McLaren vertelde Norris dat er aan het einde van de race misschien een mogelijkheid was om voor P1 te gaan. Het was interessant om in de gaten te houden welke keuze het team maakt: verkiezen ze Norris al vroeg in het seizoen als eerste coureur, of laten ze de rijders racen?

Tactisch spelletje tegen Ferrari

Hamilton ging in ronde 38 naar binnen en daarmee schoof Verstappen een plekje op. Het was voor de Red Bull-coureur ook reden om juist géén tweede stop te maken. Hamilton had dan wel nieuwe banden, maar moest in achttien ronden wel ruim twintig seconden goedmaken op de Nederlander. Dat lukte niet.

Sterker nog: Verstappen kwam steeds dichter in de buurt van Leclerc. Met nog vier ronden op de klok zat hij binnen een seconde van de Monegask, wat betekende dat Verstappen gebruik kon maken van DRS. In de lange doordraaier na start/finish lukte het de Nederlander al in de 53e ronde. Wát een inhaalactie.

Knappe resultaten

Haas imponeerde in China: Esteban Ocon werd zevende, Oliver Bearman tiende.