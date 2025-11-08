Formule 1-coureur Oscar Piastri heeft een grote fout gemaakt in de sprintrace bij de Grand Prix van Brazilië. De race werd stilgelegd vanwege de crash. Ook Nico Hulkenberg en Franco Colapinto belandden in de muur.

Piastri raakte de natte kerbstone, spinde en belandde vervolgens in de muur. Hij was niet de enige die op hetzelfde punt van het circuit van de baan raakte. Bij Hulkenberg en Colapinto gebeurde exact hetzelfde. De bandenstapel werd daarbij ernstig beschadigd, dus moest er een rode vlag aan te pas komen.

Piastri kon niet meer verder en verdiende dus geen punten in de sprintrace. Verstappen loopt daardoor verder op hem in. De Nederlander startte als zesde in de sprintrace maar eindigde uiteindelijk op plek vier. WK-leider Lando Norris begon op poleposition en wist die koppositie de hele race te behouden.

WK-stand

Voor de sprintrace is er een speciale puntentelling, waarbij de top acht punten krijgt toegewezen. De winnaar gaat er vandoor met 8 punten, en iedereen daar achter krijgt steeds een punt minder.

Klassementsleider Norris komt zo op een totaal 365 punten. Diens teamgenoot Piastri blijft staan op 356 punten. Verstappen loopt vijf punten op hem in en heeft nu 326 punten. Na de sprintrace van zaterdag volgt de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag.

Weersomstandigheden

Het is glad op Interlagos. Viervoudig wereldkampioen Verstappen heeft vorig jaar al in Brazilië laten zien dat hij uitstekend met die omstandigheden overweg kan. Hij begon bij de GP van 2024 op de zeventiende plaats en leek geen rol van betekenis te gaan spelen. Dat was echter buiten de exceptionele kwaliteiten van de Nederlander gerekend, die iedereen voorbij vloog op de natte baan. Hij won de race en later het wereldkampioenschap. 'Een van de beste races in de moderne tijd van de Formule 1', schreef ESPN daarover.