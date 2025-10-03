De tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore is chaotisch verlopen. VT2 moest onderbroken worden vanwege een rode vlag voor Liam Lawson. De oud-teamgenoot van Max Verstappen veroorzaakte ernstige schade. Ook George Russell en Lando Norris belandden in de muur.

Er was sprake van veel onderbrekingen in de tweede vrije training. De eerste rode vlag werd veroorzaakt door Russell. Hij knalde frontaal de muur in en daarbij kwamen er veel brokstukken terecht op het circuit. De training werd daarom kort stilgelegd. Na tien minuten werd die weer hervat.

Liam Lawson

Even later ging het weer compleet mis. In de een na laatste bocht raakte Lawson de muur en reed hij zijn rechterbanden de vernieling in. Het lukte hem dan ook niet meer om de pitstraat in te rijden. Wederom kwam er een rode vlag en daardoor werd de chaos alleen maar groter.

Lando Norris

Toen de baan weer leeg was, wilden de overige coureurs namelijk weer snel naar buiten. Lando Norris reed tegelijk met Charles Leclerc uit de pitstraat. Daarbij werd de McLaren geraakt door de auto van Ferrari. Leclerc had signaal gekregen dat hij het circuit op mocht rijden, en keek niet meer achterom of de pitlane vrij was. Norris belandde door de botsing met de Monegask in de muur en dat kostte hem zijn voorvleugel.

Nadat die werd vervangen kon de Brit weer de baan op, dit keer zonder problemen. Ferrari zal hoogstwaarschijnlijk nog gestraft worden voor het incident.

Oscar Piastri de snelste

Met nog dertien minuten te gaan gingen de lichten weer op groen. Verstappen eindigde de vrije training met de derde tijd. McLaren-coureur Oscar Piastri was het snelste. De WK-leider zette een tijd van 1:30.714 neer in zijn snelste ronde. Norris moest genoegen nemen met pek vijf. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar verraste met de tweede tijd.