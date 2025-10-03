Max Verstappen heeft indruk gemaakt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was goed voor de derde tijd en bleef daarmee zijn concurrenten van McLaren voor.

Fernando Alonso was de snelste in zijn Aston Martin met een tijd van 1:31.116. Ferrari-coureur Charles Leclerc zat daar net achter (+0.150). Verstappen was ruim twee tienden langzamer dan de Spanjaard.

Ook Lewis Hamilton, die afgelopen week een groot verdriet moest verwerken, presteerde goed. hij werd vierde (+0.364). De Brit moest onlangs zijn geliefde hond Roscoe laten inslapen en daar had hij het erg zwaar mee.

McLaren maakt zich zorgen

Op plek 5 en 6 volgden de McLarens. WK-leider Oscar Piastri was slechts een duizendste langzamer dan Hamilton. Zijn teamgenoot Lando Norris deed net iets langer over zijn snelste ronde.

Norris uitte voorafgaand aan het raceweekend al zijn zorgen over Verstappen, die bezig is aan een terugkeer in de strijd om de wereldtitel. "Een paar weken geleden hebben ze wat upgrades gekocht. Het lijkt erop dat ze nu op hetzelfde niveau als wij zitten. De laatste twee races waren spannend. We houden ook nu rekening met veel strijd", zei hij donderdag.

Verstappen is WK-leider Piastri genaderd tot op 69 punten in het coureurskampioenschap, de achterstand op nummer twee Norris is nog 44 punten. In aanloop naar de Grand Prix van Singapore zegt de Brit dan ook dat hij Verstappen weer als serieuze uitdager voor het wereldkampioenschap in de Formule 1 ziet.

Hitte

Het belooft in ieder geval een verhitte strijd te worden op het Marina Bay Street Circuit. Er is door de organisatie namelijk voor het eerst een officiële hittewaarschuwing afgegeven voor de aankomende race in Singapore. Deze primeur wordt toegepast, omdat verwacht wordt dat de temperatuur tijdens alle sessies boven de 31 graden komt. Daarnaast is er ook voor heel het weekend onweersbuien met regen voorspeld.

De officiële hittewaarschuwing is in het leven geroepen na de Grand Prix van Qatar twee jaar geleden. Na die race hadden veel coureurs medische hulp nodig wegens de hitte. Het is de eerste keer dat de waarschuwing wordt afgegeven.