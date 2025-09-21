Lewis Hamilton kwam zondag vlák voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc over de streep bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Eigenlijk was het de bedoeling dat Leclerc voor Hamilton zou finishen. Het slachtoffer reageerde na afloop: "Dit is gewoon dom!"

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan liet Leclerc zijn teamgenoot Hamilton voorbijgaan, om de strijd aan te gaan met de coureurs voor hen. Hamilton kon echter geen progressie boeken en moest voor de finish zijn positie teruggeven aan Leclerc. Dit gebeurde niet, omdat Lewis beweerde dat de instructie van de pitmuur te laat kwam en hij al bijna bij de finish was.

Kort daarvoor was Leclerc geïnformeerd dat Hamilton hem op het start/finishgedeelte zou laten passeren. De Brit minderde vaart, maar Charles slaagde er niet in zijn achtste plaats terug te pakken. Dit vergrootte de teleurstelling over zijn prestatie op zondag in Bakoe.

'Dom' en niet eerlijk

"Het maakt mij niet uit, het gaat om de 8e plaats, alles is oké, Hamilton mag genieten van de 8e plaats", legde de Monegask via de radio uit aan zijn race-engineer, die zich verontschuldigde voor de mislukte positiewissel. "Dit is gewoon dom, want het is niet eerlijk, maar nogmaals, het maakt niet uit."

Later bleek dat Hamilton te laat was geïnformeerd over de wissel. Het verschil tussen de twee was anderhalve seconde en de zevenvoudig wereldkampioen reed al op het start/finishgedeelte.

'Het maakt niet uit'

Tegenover de media merkte Leclerc op dat er regels zijn binnen het team die Hamilton blijkbaar niet naleeft, maar bagatelliseerde het incident direct daarna. "Achtste of negende plaats, het maakt niet uit. Als we voor hogere posities hadden gestreden, zou dit belangrijker zijn geweest. Helaas waren we het hele weekend langzaam en daar moeten we ons op richten", voegde Leclerc eraan toe.

Het F1-circus is nu klaar in Europa. Over twee weken staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Er zijn nog zeven races (en drie sprintraces) te gaan dit seizoen.