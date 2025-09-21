Max Verstappen boekte zondag in Azerbeidzjan zijn tweede zege op rij. Daarmee groeit de hoop dat de Nederlandse coureur toch nog een serieuze gooi kan doen naar de wereldtitel. Oud-sportcommentator Jack van Gelder is optimistisch.

In het programma De Oranjezomer werd verstappen 'de grote held van de dag' genoemd door presentatrice Hélène Hendriks. Noa Vahle vond het op haar beurt weer een klein wonder dat Super Max wéér heeft gewonnen.

"De wonderen zijn de wereld nog niet uit", zo steekt ze haar verhaal af. "Aan het begin van het seizoen had niemand gedacht dat de auto van Max stabiel zou zijn. Hij was fenomenaal bij de kwalificatie. En ook tijdens de race heeft hij het geen moment heel erg lastig gehad."

WK-stand

Door de overwinning werd in het programma ook een blik geworpen op de WK-stand. Sommigen deden dat met enige hoop, maar Vahle bleef sceptisch. "Max loopt vandaag dan 25 punten in op hem [Oscar Piastri red.], maar het verschil is nog wel heel erg groot met nog zeven races en drie sprintraces te gaan met 67 punten achterstand."

Op dat moment grijpt Van Gelder in: "Maar Norris werd ook zevende, dus McLaren heeft op dit moment grote problemen." Op de vraag of hij een Nederlandse triomf nog ziet gebeuren, haalt hij hoopvol het interview van Red Bull-adviseur Helmut Marko aan.

"Ze hebben bij Red Bull gezegd 'als we Singapore - waar het een ander soort circuit is, waar je minder voordeel kan hebben van de auto die je momenteel hebt - doorstaan, dan wordt het nog spannend."

Maar waar Van Gelder hoopvol is, tempert Vahle weer de hoop. "Maar als je het aan Max vraagt, zegt 'ie dat hij zich niet laat verleiden tot dat soort uitspraken. Het wordt gewoon heel erg lastig."

Restant van het seizoen

Hoewel de dochter van Linda de Mol niet verwacht dat Verstappen nog kampioen wordt, heeft ze dankzij zijn overwinning van vandaag wel weer zin om het restant van het seizoen te kijken. "Het wordt weer leuk om de laatste races te volgen."